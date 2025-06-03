Ürdün Mescid-i Aksa'daki ihlaller nedeniyle İsrail'e tepki gösterdi

Kudüs İslami Vakıflar İdaresinden yapılan açıklamaya göre, sabah saatlerinden itibaren 985 fanatik Yahudi Aksa'ya baskın düzenlemişti. Ürdün Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada ise bu ihlallerin uluslararası hukuku ve Kudüs'ün statüsünü açıkça ihlal ettiği vurgulandı.
Ürdün, aşırı sağcı fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskını ve provokatif eylemleri kınadı.
Ürdün Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, bu ihlallerin uluslararası hukuku ve Kudüs'ün statüsünü açıkça ihlal ettiği vurgulandı.
985 Fanatik Yahudi Aksa'ya baskın düzenledi
Kudüs İslami Vakıflar İdaresinden yapılan açıklamaya göre, sabah saatlerinden itibaren 985 fanatik Yahudi Aksa'ya baskın düzenlemişti.
Mescid-i Aksa'da hayvan kurban etme ve kurban edilmiş hayvanın kanını Harem-i Şerif'e sürme çağrıları yapan Yahudiler, plastik bir torbanın içerisine doldurdukları yeni kesilmiş kanlı hayvan etini Kubbetü's-Sahra'ya sokmaya çalışmıştı.
"Mescid-i Aksa'nın yerine bir Yahudi tapınağı inşa edilmesi gerek"
Fanatik Yahudiler, 12 Nisan akşamı başlayan ve 20 Nisan'a kadar süren "Hamursuz (Pesah) Bayramı"nda Mescid-i Aksa'ya baskınlar düzenlemiş ve kurban etmek için plastik torbaların içinde hayvan sokmaya çalışmıştı.
İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü soykırım 20. ayı geride bırakırken, fanatik Yahudilerin, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya baskınları son dönemde giderek arttı.
İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Aksa'nın yerine "tapınak inşa edilmesini arzu ettiğini, bütçesini kendisinin karşılayacağını" söylemişti.