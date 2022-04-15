Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Dünya Ürdün ve Filistinden Mescid-i Aksa uyarısı
ORTADOĞU

Ürdün ve Filistin'den Mescid-i Aksa uyarısı

Ürdün ve Filistin, İsrail polisinin sabah baskın düzenlediği Mescid-i Aksa'da tansiyonun yükseltilmesinin, olayları patlama noktasına getirebileceği uyarısında bulundu.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Ürdün ve Filistinden Mescid-i Aksa uyarısı
Ürdün ve Filistin'den Mescid-i Aksa uyarısı

Ürdün Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ile Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Yürütme Komitesi Üyesi Hüseyin eş-Şeyh bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede ikilinin, İsrail polisinin sabah Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskının, Filistinlilerin yaralanması ve gözaltına alınmasının, gerginliği tehlikeli bir şekilde tırmandıracağına ve olayları patlama seviyesine getirebileceğine işaret ederek, yaşanan ihlallerin sorumluluğunun İsrail'e ait olduğuna vurgu yaptıkları kaydedildi.

İsrail'in Mescid-i Aksa'da gayri meşru ve provoke eden uygulamalarının tümünün durması, insanların ibadet hakkına saygı gösterilmesi gerektiğini vurgulayan iki yetkilinin, Mescid-i Aksa'daki gerilimin "kapsamlı sükuneti korumak için gösterilen tüm çabaları baltaladığına" dikkat çektikleri ifade edildi.

Filistinli gençler işgalci İsrail polisine taşlarla direnmeye çalışıyor
OYNAT 00:33
Filistinli gençler işgalci İsrail polisine taşlarla direnmeye çalışıyor
İşgalci İsrail polisinin imsak vaktinden sonra baskın yaptığı Mescid-i Aksa'da yoğun arbede yaşanıyor. Çok sayıda yaralının olduğu bölgede Filistinli gençler ise ellerindeki taşlarla İsrail polisine karşılık vermeye çalışıyor.

Aksa'da olaylı sabah

İşgal altındaki Doğu Kudüs’te yer alan Mescid-i Aksa’nın avlusunda toplanan gençlerin sabah namazından sonra İsrail polisine taş atması üzerine olaylar çıkmıştı.

Aksa'nın avlusuna baskın düzenleyen İsrail polisi, kauçuk kaplı mermi ve ses bombası kullanarak gençlere müdahale ederken, Harem-i Şerif‘te bulunan tüm cemaati de zor kullanarak dışarı çıkarmıştı.

Daha sonra geri çekilen ve cemaatin içeri girmesine izin veren İsrail polisi, gençlerin yeniden taş atmaya başlaması üzerine tekrar avluya girmişti.

İşgalci İsrail güçleri Kıble Mescidi'ne bomba attı
OYNAT 00:52
İşgalci İsrail güçleri Kıble Mescidi'ne bomba attı
İsrail polisi Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi. Baskında polis kauçuk kaplı mermiler ve ses bombaları kullanarak zorla Kıble Mescidi'ne girdi.

İşgalci İsrail polisinin Kıble Mescidi'ne bomba attığı anlar anbean kaydedildi.


Cemaati darbederek dışarı çıkardıktan sonra gençlerin bulunduğu Kıble Mescidi'ne yönelen İsrail polisi zor kullanarak mescidin içine girmişti.

İsrail polisinin, Aksa içindeki Kıble Mescidi'ne girdiğini ve buradaki Filistinlileri yere yatırarak gözaltına aldığını gösteren görüntüler sosyal medyada paylaşılmıştı.

İsrail polisi, Harem-i Şerif'te çıkan olaylarda yüzlerce kişiyi gözaltına almış, en az 152 kişi yaralanmıştı.

Siyonist Yahudiler Mescid-i Aksa'yı kana bulayacak
DÜNYA
Siyonist Yahudiler Mescid-i Aksa'yı kana bulayacak

İşgalci güçler Kudüs'te bir kadını darp etti
OYNAT 00:20
İşgalci güçler Kudüs'te bir kadını darp etti
İşgalci İsrail güçleri Mescid-i Aksa'da yürüyen bir kadının dizine jopla vurarak yere düşürdü.

Kadın iki arkadaşının yardımıyla ayağa kalktı.

Mescid-i Aksa'dan dünyaya seslenen kadın: Biz Filistinliler olarak bu toprakların sahibiyiz
OYNAT 00:59
Mescid-i Aksa'dan dünyaya seslenen kadın: Biz Filistinliler olarak bu toprakların sahibiyiz
Filistinli bir kadın Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'nın avlusundan tüm dünyaya çağrıda bulundu.

Yaşlı kadın, 'Ramazan ayının sabah namazında kadınlara gaz bombaları attılar. Ey Araplar, ey Müslümanlar neredesiniz? İşgalci İsrail'e karşı Allah bize yeter, o ne güzel vekildir. Beş yaşındaki çocuk bile işgalci Yahudi yerleşimcilerin ne yaptığını biliyor. Biz Filistinliler olarak bu toprakların sahibiyiz. Ben yaşlı bir kadın olarak canımı Mescid-i Aksa ve topraklarımız için vermeye hazırım. Allah'a hamdolsun topraklarımızı kimseye bırakmayacağız.' dedi.
Renk renk kir akıyor

Renk renk kir akıyor

​Bölge sakinleri kötü kokudan şikayetçi.
Her an olaylar çıkabilir

Her an olaylar çıkabilir

​Şanghay'da halkın öfkesi büyüyor.
Cuma namazı sonrası Mescid-i Aksa’da Müslümanlara şiddetli müdahale

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati'den önemli açıklamalar.

Balıkesir'de sosyal belediyecilik örneği

Balıkesir'de sosyal belediyecilik örneği

​Başkan Yılmaz, Ramazan ayında her günü farklı bir ilçede geçiriyor.

​Erdoğan restore edilen Ayasofya Fatih Medresesi'nin açılışında konuşuyor.

​"Kendi iradem dışında ve imzam taklit edilerek kredi tahsis etmişler."

Gemiler<br>Baltık Denizi'ne girdi

Gemiler
Baltık Denizi'ne girdi

​Rusya'nın tehdidi NATO'yu harekete geçirdi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.