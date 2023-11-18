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Dünya

Ürdünlü askeri uzman anlattı: İsrail Ürdün'e saldıramaz

Ürdünlü askeri uzman Memun Ebu Nevvar, İsrail ile Ürdün arasında herhangi bir çatışma beklemediğini söyledi. Bunun temelde birkaç stratejik sebebe dayandığını ifade eden Ebu Nevvar, "Bunlardan en önemlisi, Ürdün'ün, ABD'nin önde gelen stratejik ortaklarından olmasıdır. Aynı zamanda ülkede, hem ABD'nin hem de Batı ülkelerinin üsleri bulunuyor. Bir çatışma olması durumunda bunun bölgeye tehlikeli yansımaları olur." dedi.

18:04 - 18/11/2023 Cumartesi
Güncelleme: 18:10 - 18/11/2023 Cumartesi
AA
Ürdün'ün Filistin sınırına askeri sevkiyat yaptığı iddia edilen görüntüler.

Ürdün'ün Filistin sınırına askeri sevkiyat yaptığı iddia edilen görüntüler.

Emekli Tümgeneral Ebu Nevvar, sosyal medya platformlarında
"Ürdün'ün Filistin sınırına askeri sevkiyat yaptığı yönündeki"
görüntülerle ilgili değerlendirmede bulundu.

"Ürdün olağanüstü durumlara karşı güvenliğini sağlıyor"

Gazze'deki savaşın Batı Şeria'ya yansımaları olacağını kaydeden Ebu Nevvar, bu şartlarda askeri sevkiyat yapmanın normal olduğunu zira Ürdün'ün, Filistin topraklarında meydana gelebilecek herhangi bir olağanüstü duruma karşı sınır güvenliğini sağlamaya çalıştığını ifade etti.

İşgalci İsrail ordusu Ürdün'e saldırabilir mi?

"Alınacak herhangi bir karar, Ürdün'ün ulusal güvenliğini baz alacaktır. Askeri sevkiyatla verilmek istenen mesaj ise Ürdün'ün herhangi bir ani gelişmeye karşı hazırlıklı olduğu ve sınırlarını koruyacağıdır."
diyen Ebu Nevvar, İsrail ile askeri bir çatışma yaşanmasının düşük bir ihtimal olduğunu söyledi.

Bunun temelde birkaç stratejik sebebe dayandığını ifade eden Ebu Nevvar, şunları kaydetti:

"Bunlardan en önemlisi, Ürdün'ün, ABD'nin önde gelen stratejik ortaklarından olmasıdır. Aynı zamanda ülkede, hem ABD'nin hem de Batı ülkelerinin üsleri bulunuyor. Bir çatışma olması durumunda bunun bölgeye tehlikeli yansımaları olur."

Ebu Nevvar, Ürdün'ün Orta Doğu'daki çatışmaların merkezinde yer aldığını ve sahip olduğu jeopolitik konumun da bölgenin güvenlik ve istikrarı için çok önemli olduğunu sözlerine ekledi.

Ürdün ordusundan resmi açıklama yok

Sosyal medyada Ürdün-Filistin sınırına çok sayıda askeri araç sevkiyatı yapıldığını gösteren görüntülerle ilgili şu ana kadar Ürdün ordusundan herhangi bir açıklama yapılmadı.



#Ürdün
#İsrail
#ABD
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