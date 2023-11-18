Ürdünlü askeri uzman anlattı: İsrail Ürdün'e saldıramaz

Ürdün'ün Filistin sınırına askeri sevkiyat yaptığı iddia edilen görüntüler.
"Ürdün olağanüstü durumlara karşı güvenliğini sağlıyor"
Gazze'deki savaşın Batı Şeria'ya yansımaları olacağını kaydeden Ebu Nevvar, bu şartlarda askeri sevkiyat yapmanın normal olduğunu zira Ürdün'ün, Filistin topraklarında meydana gelebilecek herhangi bir olağanüstü duruma karşı sınır güvenliğini sağlamaya çalıştığını ifade etti.
İşgalci İsrail ordusu Ürdün'e saldırabilir mi?
Bunun temelde birkaç stratejik sebebe dayandığını ifade eden Ebu Nevvar, şunları kaydetti:
Ebu Nevvar, Ürdün'ün Orta Doğu'daki çatışmaların merkezinde yer aldığını ve sahip olduğu jeopolitik konumun da bölgenin güvenlik ve istikrarı için çok önemli olduğunu sözlerine ekledi.
Ürdün ordusundan resmi açıklama yok
Sosyal medyada Ürdün-Filistin sınırına çok sayıda askeri araç sevkiyatı yapıldığını gösteren görüntülerle ilgili şu ana kadar Ürdün ordusundan herhangi bir açıklama yapılmadı.