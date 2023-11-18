Ürdünlü askeri uzman anlattı: İsrail Ürdün'e saldıramaz

"Bunlardan en önemlisi, Ürdün'ün, ABD'nin önde gelen stratejik ortaklarından olmasıdır. Aynı zamanda ülkede, hem ABD'nin hem de Batı ülkelerinin üsleri bulunuyor. Bir çatışma olması durumunda bunun bölgeye tehlikeli yansımaları olur."