Dünya Üşüyen Avrupa isyan edebilir Sert kış huzursuz edecek
AVRUPA

Üşüyen Avrupa isyan edebilir: Sert kış huzursuz edecek

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, Avrupa'nın Rusya–Ukrayna savaşının ‘korkunç’ ekonomik sonuçlarından doğrudan etkilendiğini söyledi. Doğal gaza ulaşamayan Avrupa’da sert bir kışın toplumsal huzursuzluğa yol açabileceğini iddia eden Georgieva, bazı ülkelerin resesyon korkusu yaşadığını belirtti.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Üşüyen Avrupa isyan edebilir: Sert kış huzursuz edecek
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Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, Avrupa’nın Ukrayna’daki savaşın ekonomik sonuçlarından doğrudan etkilendiğini belirterek, sert bir kışın Avrupa’da toplumsal huzursuzluğa yol açabileceğini söyledi. Avrupa’nın Rusya’nın Ukrayna’da başlattığı savaşın “korkunç” ekonomik sonuçlarından doğrudan etkilendiğine dikkati çeken Georgieva, bazı ülkelerde resesyon korkusunun olduğunu aktardı.

Kristalina Georgieva
Kristalina Georgieva

Georgieva, “Tabiat ana iş birliği yapmamaya karar verirse ve kış gerçekten sert geçerse, bu bazı toplumsal huzursuzluklara yol açabilir” dedi. Georgieva, mevcut durumun Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) enflasyonla mücadelesini dikkatli bir şekilde dengelemesi ve ekonominin işlemeye devam etmesi gerekliliğine dikkat etmesi gerektiği anlamına geldiğini ifade etti. Küresel ekonominin şok üstüne şok yaşadığını da belirten Georgieva, bu şokların ilkinin Kovid-19, ikincisinin ise Rusya’nın Ukrayna’da başlattığı savaş olduğunu dile getirdi.

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