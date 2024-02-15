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Üye ülkeler bir araya geliyor: NATO müttefiklerinden Ukrayna'ya 1 milyon İHA desteği

NATO ülkeleri Ukrayna'ya insansız hava aracı (İHA) desteği için bir araya geliyor. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, bir grup müttefikin, Ukrayna'ya 1 milyon İHA göndermek için anlaştığını açıkladı. Ayrıca Stoltenberg, 20 NATO müttefikinin de mayın temizleme koalisyonu kurmaya karar verdiğini sözlerine ekledi.

19:20 - 15/02/2024 Perşembe
Güncelleme: 19:54 - 15/02/2024 Perşembe
AA
Jason Stoltenberg
Jason Stoltenberg

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO müttefiklerinin Ukrayna'ya 1 milyon insansız hava aracı (İHA) göndermek için anlaştığını duyurdu.

Stoltenberg, Brüksel'deki NATO karargahında düzenlenen Savunma Bakanları ve NATO-Ukrayna Konseyi Toplantılarının ardından basına açıklamalarda bulundu.

Genel Sekreter, "Bir grup müttefik, Ukrayna'ya 1 milyon İHA teslim etme hedefiyle bir araya geliyor. 20 NATO müttefiki de mayın temizleme koalisyonu kurmaya karar verdi." dedi.

Türkiye'nin de bulunduğu mayın temizleme faaliyetleri

Bir soru üzerine, Türkiye, Bulgaristan ve Romanya'nın Karadeniz'de mayın temizleme faaliyetlerini birlikte yürütmelerinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Stoltenberg, bu çalışmaların Ukrayna'nın kara sularını kullanabilmesine, Rusya'ya karşı denizde başarı elde etmesine ve tahılını ihraç edebilmesine olanak sağladığını ifade etti.

Plonya'da NATO-Ukrayna merkezi kurulacak

Stoltenberg ayrıca, Polonya'da yeni bir NATO-Ukrayna ortak analiz ve eğitim merkezi kurma kararı alındığını duyurarak, bu yapının amacının savaştan alınan derslerin yanı sıra müttefiklerin tecrübe paylaşımı sayesinde Ukrayna ordusuna deneyim kazandırmak olduğunu sözlerine ekledi.



#NATO
#İHA
#Ukrayna
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