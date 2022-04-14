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Dünya Uyuşturucu ve silah kaçakçılığı ile suçlanıyor Honduras eski devlet başkanı ABDye iade edilecek
AMERİKA

Uyuşturucu ve silah kaçakçılığı ile suçlanıyor: Honduras eski devlet başkanı ABD'ye iade edilecek

ABD'nin uyuşturucu ve silah kaçakçılığı suçlamasıyla iadesini istediği Honduras eski Devlet Başkanı Juan Orlando Hernandez'in gelecek hafta bu ülkeye iade edileceği açıklandı.

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Haber Merkezi AA
Uyuşturucu ve silah kaçakçılığı ile suçlanıyor: Honduras eski devlet başkanı ABDye iade edilecek
Hernandez, Yüksek Mahkemenin kararı üzerine başkent Tegucigalpa'daki evinde 16 Şubat'ta polislere teslim olmuştu.

Güvenlik Bakanı Ramon Sabillon, HRN radyosuna yaptığı değerlendirmede, uyuşturucu kaçakçılığı ve silah kullanımıyla bağlantılı suçlardan yargılanan Hernandez'in, ABD'ye iadesinin gelecek hafta yapılacağını kaydetti.

Eski Devlet Başkanı'nın, başkent Tegucigalpa'daki Birleşik Devletler Uyuşturucuyla Mücadele Dairesine (DEA) teslim edileceğini belirten Sabillon, "Gelecek hafta çarşamba ve cuma günleri arasında Hernandez'in ülkeyi terk etmesi için görüşme kararı aldık." ifadesini kullandı.

Honduras eski Devlet Başkanı Juan Orlando Hernandez
Honduras eski Devlet Başkanı Juan Orlando Hernandez

SÜREÇ

ABD Federal Savcılığı, Hernandez'i bir uyuşturucu kaçakçısı ile ABD'ye uyuşturucu sokma konusunda toplantı yapmak ve kaçakçılıkta aktif rol oynamakla suçlamıştı.

Honduras Dışişleri Bakanlığı yetkilileri 15 Şubat'ta, ABD Büyükelçiliğinin Hernandez'in tutuklanmasını talep ettiğini, talebin Honduras Yüksek Mahkemesine gönderildiğini bildirmişti.

Hernandez, Yüksek Mahkemenin kararı üzerine başkent Tegucigalpa'daki evinde 16 Şubat'ta polislere teslim olmuştu.
Hernandez, Yüksek Mahkemenin kararı üzerine başkent Tegucigalpa'daki evinde 16 Şubat'ta polislere teslim olmuştu.
Yüksek Mahkeme, Hernandez'in teslimi talebini ele alacak bir yargıç atamak için toplanmıştı.

ABD'nin uyuşturucu ve silah kaçakçılığı suçlamasıyla iadesini istediği Hernandez, Yüksek Mahkemenin kararı üzerine başkent Tegucigalpa'daki evinde 16 Şubat'ta polislere teslim olmuştu.

Elleri ve ayakları kelepçeli olarak yoğun güvenlik kontrolleri altında evden çıkartılan Hernandez, ifadesi alınmak üzere polis birimine götürülmüştü.

Hernandez, Yüksek Mahkemenin kararı üzerine başkent Tegucigalpa'daki evinde 16 Şubat'ta polislere teslim olmuştu.
Hernandez, Yüksek Mahkemenin kararı üzerine başkent Tegucigalpa'daki evinde 16 Şubat'ta polislere teslim olmuştu.

Honduras Yüksek Mahkemesi 29 Mart'ta, Hernandez'in iadesine ilişkin kararın, Yüksek Adalet Divanı Genel Kurulunda 15 hakim tarafından imzalanarak ABD'ye teslim edilmesine hükmettiğini açıklamıştı.

Hernandez'in kardeşi Juan Antonio Tony Hernandez de ABD'de uyuşturucu ve silah kaçakçılığından yargılandığı davada, Mart 2021'de ömür boyu hapse mahkum edilmişti.

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