Vakit kaybetmeden aynı adımı atın Filistin'i tanıyın

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dünya başkentlerine ‘Filistin devletini tanıyın’ çağrısı yaptı. Beştepe Kongre ve Kültür Merkezi'nde Türkiye Diyanet Vakfı tarafından düzenlenen Uluslararası İyilik Ödülleri Töreni'nde konuşan Erdoğan, Gazze’de devam eden soykırıma değindi. 7 Ekim'den bu yana Gazze'de son asrın en hoyrat soykırımlarından birinin işlendiğini vurgulayan Erdoğan “15 bini aşkın çocuk maalesef katledildi, 35 bin masum şehit edildi. Gazze'yi devasa bir çocuk mezarlığına çevirdiler. Gıda sırası bekleyen masum sivillerin tepesine bomba yağdıracak kadar insanlıklarını kaybettiler” dedi.

YENİ ÇATIŞMALARA GEBE

Erdoğan şöyle devam etti: Tüm bunları da yıllardır bize insan hak ve hürriyetleri dersi verenlerin silahları, bombaları, uçakları ve koşulsuz diplomatik desteğiyle yaptılar. Gazze'de oluk oluk akan kanda en az işgalciler kadar onlara lojistik ve askeri destek sağlayanların da vebali vardır. Batılı güçler tüm şımarıklığına ve pervasızlığına rağmen Netanyahu'nun arkasında durdukça, Filistin'de katliamların önüne geçilemez. Siyonist yayılmacılık böyle devam ederse, açık söylüyorum dünyamız yeni çatışmalara gebedir.

FİLİSTİN ZAFERE ULAŞACAK

Erdoğan, İsrail'in insanlığın gözünde bu vahşi savaşı kaybettiğini belirterek, İsrail yönetiminin insanlığın vicdanında mahkum olduğunu söyledi. "Gazzeli kardeşlerimiz bir kez daha adlarını tarihe yazdırmışlardır." diyen Erdoğan, Filistin davasının, küresel ölçekte daha da güçlenerek 1967 sınırları temelinde başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız, egemen ve coğrafi bütünlüğe sahip bir Filistin devletinin kurulmasıyla zafere ulaşacağını vurguladı.

MEMNUNİYET DUYDUK

Erdoğan, "Buna biz tüm kalbimizle inanıyoruz. Rabbim bizlere o güzel günleri görmeyi nasip eylesin diyorum. Bugün, Norveç, İrlanda ve İspanya'nın Filistin devletini tanıyacaklarını açıklamalarından büyük bir memnuniyet duyuyorum. Her üç ülkenin liderine, tarihin doğru tarafında yer alan bu vicdanlı kararlarından dolayı şahsım, milletim adına takdirlerimizi iletiyoruz. Henüz Filistin devletini tanımayan ülkeleri de daha fazla vakit kaybetmeden aynı adımı atmaya çağırıyoruz." diye konuştu.

YARDIMLAR 54 BİN TONU GEÇTİ

İsrail'in soykırım suçu işlediğine dair tüm belgeleri ve bilgileri muhataplarına ilettiklerini belirten Erdoğan, "Türkiye, Filistin halkının ve doğdukları toprakları kahramanca savunan Filistinli direnişçilerin yanındadır. Gazze'ye gönderdiğimiz insani yardımların toplamı 54 bin tonu geçti. Ülkemize getirdiğimiz hasta ve yaralıların tedavileri devam ediyor." diye konuştu.

İsrail'e ithalat ve ihracat işlemlerini geçen ay tamamen durdurduklarını bildiren Erdoğan, "Yaklaşık 9,5 milyar dolarlık ticaret hacminden sarfınazar ettik." ifadesini kullandı.

Türkiye’nin gururu oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ödül törenini düzenleyen Türkiye Diyanet Vakfı’na ve Diyanet İşleri Başkanlığı’na teşekkür etti. Diyanet Vakfının, 49 yıldır Türkiye ve dünyanın dört bir yanında yürüttüğü faaliyetlerle farklı coğrafyalara iyilik tohumları serpmeye, dostluk, dayanışma ve kardeşlik köprüleri kurmaya devam ettiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Diyanet Vakfı, yurt içinde 1003 şubesi ve dünyanın 149 ülkesindeki eğitim, kültür, sosyal hizmetler ve yardım faaliyetleriyle Türkiye'nin medarıiftiharı” dedi.

Umarız UCM gereğini yapar

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantının ardından Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklama yaptı. Gazze konusunda çok önemli gelişmeler olduğunu vurgu yapan Çelik şöyle devam etti: “Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı’nın ön yargılama dairesinden Netanyahu'nun tutuklanması ve yakalanması için karar talebinde bulunması son derece önemlidir. Burada umarız ki UCM’nin ön yargılama dairesi talebe uygun bir karşılık verir ve insanlık vicdanı adına, uluslararası hukuk adına, hakkaniyet adına ve tarihin doğru yerinde durmak adına bu kişilerin tutuklanması kararı çıkar.”

UMARIZ UCM GEREĞİNİ YAPAR

“Başsavcı, Netanyahu hükümetini, sivil nüfusu kasıtlı ve sistematik bir biçimde insanlığın hayatta kalması için gerekli olan şeylerden mahrum etmekle suçluyor. Bu son derece önemlidir. Kasıtlı ve sistematik bir biçimde yapıyor. Zaten bu soykırım suçudur. Dolayısıyla insanlığa karşı zulüm ve suç kapsamındaki bütün eylemlerin Netanyahu ve hükümeti tarafından gerçekleştirildiğini görüyoruz. Bu gecikmiş bir taleptir. İnşallah karara dönüşür. Ama bizim açımızdan gecikmiş de olsa olumlu bir taleptir. Umarız ki bundan sonrasında UCM bunu bir karara dönüştürerek bu şahısların savaş suçlarından yargılanması konusunda gereğini yapar.”

TARİHİN DOĞRU TARAFINDALAR

“Diğer bir önemli gelişme, bunu da memnuniyetle karşılıyoruz. İspanya, Norveç ve İrlanda'nın Filistin'i devlet olarak tanıyacaklarını ifade etmesidir. Bunu duyar duymaz İsrail, İrlanda ve Norveç’ten büyükelçilerini geri çağırma kararı aldı. Fakat Avrupa Birliği (AB) açısından bunun sadece İspanya, İrlanda ve Norveç’le sınırlı kalmaması, bütün AB’ye bunun şamil olması gerektiği açıktır. Umarız ki bu, AB’nin birlik çapındaki siyasetinin temel ekseni ve temel duruşu olur. ilk defa Batı dünyası içerisinde İspanya, İrlanda ve Norveç, tarihin doğru tarafında durduğunu göstermiştir."











