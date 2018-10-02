Dünya Vatikan çocuk istismar vakasını iki kez örtbas etti
AVRUPA

'Vatikan çocuk istismar vakasını iki kez örtbas etti'

Katolik Kilisesi'ndeki çocuklara yönelik cinsel istismar skandalları büyüyor. Papaz İstismarını Bitirme (ECA) Derneği kurucu üyelerinden Francesco Zanardi, yaptığı açıklamada " St. Pius X Pre-Seminary'ye ilişkin vaka, Vatikan tarafından iki kez örtbas edildi. Taciz zanlısı şu an Como'da papazlık yapıyor ve hiç cezalandırılmadı" dedi.

Haber Merkezi AA
Katolik Kilisesi’nin ruhani lideri Papa Francis
Katolik Kilisesi’nin ruhani lideri Papa Francis

Hristiyan din adamları tarafından cinsel istismara uğramış kişilerin kurduğu Papaz İstismarını Bitirme (ECA) derneğinin kurucu üyelerinden Francesco Zanardi, Katolik Kilisesi'ndeki çocuk istismarı vakalarına ilişkin açıklama yaptı.

Zanardi, Roma’da düzenlediği basın toplantısında, Katolik Kilisesi'ndeki çocuklara yönelik cinsel istismar skandallarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

İtalya’da Katolik Kilisesi’nin "düzgünce ele almakta başarısız olduğu" 4 büyük istismar vakasına dair kanıtları olduğunu ifade eden Zanardi, vakaları Vatikan'ın eski Washington Büyükelçisi Başpiskopos Carlo Maria Vigano’nun Vatikan’a yönelik suçlamalarına benzetti.

Vakaların Vatikan’ın içindeki bir okul (St. Pius X Pre-Seminary), Verona’da işitme engellilere yönelik bir enstitü (Istituto Antonio Provolo) ile Milano ve Napoli piskoposluk bölgelerindeki papazlar Mauro Galli ile Silverio Mura ile alakalı olduğunu dile getiren Zanardi, "St. Pius X Pre-Seminary’ye ilişkin vaka, Vatikan tarafından iki kez örtbas edildi. Taciz zanlısı şu an Como’da papazlık yapıyor ve hiç cezalandırılmadı. Papa Franciscus, dünya çapındaki bu sorunu çözeceğini vadediyor ama kendi küçük devletinin içinde bile çözemedi." diye konuştu.

Antonio Provolo Enstitüsündeki eski öğrencilerin 2014'te Papa’ya 25 kişilik bir "pedofil listesi" verdiğini hatırlatan Zanardi, bunların içinde şu an Arjantin’de tutuklu olan papaz Nicola Corradi’nin de bulunduğunu söyledi.

Zanardi, Arjantin yargısı tarafından tutuklanan Corradi’nin ne Vatikan ne de Papa tarafından engellendiğini öne sürdü.

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Vatikan'ın eski Washington Büyükelçisi Başpiskopos Vigano da Papa Franciscus’u, kilise bünyesindeki çocuklara yönelik cinsel istismara göz yummakla suçluyor.

Vigano, ağustos ayında ABD merkezli National Catholic Register gazetesinde yayımladığı 11 sayfalık mektupta Papa’nın istifasını istemişti.

Papa’nın, çocuk istismarı suçlamaları yüzünden temmuzda istifa eden Washington’daki Kardinal Theodore McCarrick ile ilgili iddiaları 2013'ten beri bilmesine karşın eyleme geçmediğini anlatan Vigano, Papa’yı iddialarla ilgili bizzat kendisinin bilgilendirdiğini kaydetmişti.

Katolik kiliselerindeki çocuklara yönelik cinsel istismar skandalları

Katolik Kilisesi'nin, dünyanın birçok ülkesinde yüz binlerce din adamı bulunuyor. Birçok ülkede de özellikle çocuklara yönelik istismarı içeren çok sayıda vaka basına yansıdı.

Birleşmiş Milletler (BM), Katolik Kilisesi'ndeki yaygın çocuk istismarı hakkında 2014'te bir rapor yayımlamıştı. Raporda, Vatikan, kendisine bağlı kiliselerin bulunduğu çok sayıda ülkede papazlar hakkındaki cinsel taciz iddialarının üstünü örterek on binlerce çocuğun istismara uğramasına göz yummakla suçlanmıştı.

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