Dünya Venezuela koronavirüs aşısı almak için ABD ve İngiltereden dondurduğu hesaplarının açılmasını istedi
AMERİKA

Venezuela koronavirüs aşısı almak için ABD ve İngiltere'den dondurduğu hesaplarının açılmasını istedi

Venezuela, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında aşı satın alımı için İngiltere ve ABD'den dondurulan altın rezervlerinin ve hesaplarının serbest bırakılmasını talep etti.

Haber Merkezi AA
Venezuela koronavirüs aşısı almak için ABD ve İngiltereden dondurduğu hesaplarının açılmasını istedi
Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro.

Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ülkesinin yurt dışında bloke edilen kaynaklarının açılmasını isteyerek, "Aşıların satın alınması için cezai yaptırımlar kalkmalı ve milyarlarca dolardan en az 300 milyon dolar serbest bırakılmalıdır. Daha önce de talep ettiğimiz halde ne ABD ne Birleşik Krallık isteğimize olumlu yanıt verdi." ifadelerini kullandı.

Venezuela'da, Nicolas Maduro hükümeti ve muhalefet, 21 Mart'ta Kovid-19 aşısı satın alınması için anlaşmaya vardıklarını açıklamıştı.

İNGİLTERE'DEKİ ALTINLARIN DEĞERİ 930 MİLYON EURO

Venezuela'nın İngiltere Merkez Bankasındaki altınlarının değerinin 930 milyon avro olduğu tahmin ediliyor.

ABD yaptırımları nedeniyle ekonomik sıkıntı yaşayan Venezuela'nın sağlık sisteminin salgınla başa çıkamamasından endişe ediliyor.

Venezuela yönetimi, ilk kez 2018'in sonunda İngiltere Merkez Bankasından altınları serbest bırakmasını talep etmişti.

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Banka Ocak 2019'da talebi reddederken aynı ay kendini geçici Devlet Başkanı ilan eden Juan Guaido, altınların Maduro yönetimine verilmemesini istemişti.

Devlet Başkanı Maduro'yu göreve bırakmaya zorlamak için yaptırım uygulayan ABD, bu yaptırımların ihlal edilmemesi konusunda diğer ülkeler, yabancı bankalar ve şirketleri uyarmıştı.

Venezuela'da bugüne kadar 171 bin 373 kişi Kovid-19'a yakalandı, 1720 kişi yaşamını yitirdi.

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