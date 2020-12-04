Venezuela lideri Maduro: ABD eşime benden boşanması için teklif yaptı Venezuela lideri Maduro: ABD eşime benden boşanması için teklif yaptı Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD Venezuela Özel Temsilcisinin, eşi Cilia Flores'e boşanma karşılığında Amerikan yönetiminin ‘kayıtsız şartsız desteğini’ teklif ettiğini söyledi.

Haber Merkezi 04 Aralık 2020, 19:31 Son Güncelleme: 04 Aralık 2020, 19:31 DHA