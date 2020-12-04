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Dünya Venezuela lideri Maduro ABD eşime benden boşanması için teklif yaptı
AMERİKA

Venezuela lideri Maduro: ABD eşime benden boşanması için teklif yaptı

Venezuela lideri Maduro: ABD eşime benden boşanması için teklif yaptı

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD Venezuela Özel Temsilcisinin, eşi Cilia Flores'e boşanma karşılığında Amerikan yönetiminin ‘kayıtsız şartsız desteğini’ teklif ettiğini söyledi.

Haber Merkezi DHA
Nicolas Maduro
Nicolas Maduro

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, sanal ortamda düzenlediği basın toplantısında, ABD’nin Venezuela Özel Temsilcisinin, eşi Cilia Flores'e boşanması karşılığında Amerikan yönetiminin kayıtsız şartsız desteğini teklif ettiğini belirtti.

  • Maduro, “Elçileri aracılığıyla Donald Trump ile her zaman bir ilişkimiz oldu” dedi ve ABD diplomatının Cilia'ya Maduro’dan boşanmasını ‘öneren’ bir mesaj gönderdiğini de sözlerine ekledi.

Maduro ve eşi Cilia Flores

Venezuelalı lider ABD diplomatının gönderdiği mesajda, “Maduro'dan boşanırsan, yurt dışına seyahat edeceksin ve sana tüm desteği vereceğiz Cilia” denildiğini ifade ederek, “Bu bir roman değil. Gerçek bu” dedi.

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