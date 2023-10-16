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Dünya

Venezuela'dan Gazze kararı: Planın parçası olarak gönderilecek

Filistin Devlet Başkanı Abbas ile telefonda görüşen Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, "Önümüzdeki günlerde sürekli destek planının bir parçası olarak Gazze'ye 30 tonu aşkın insani yardım gönderme kararı aldık." dedi.

10:05 . 16/10/2023 Pazartesi
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Venezuela Devlet Başkanı Maduro

Venezuela Devlet Başkanı Maduro

Venezuela Devlet Başkanı
Nicolas Maduro
, işgalci İsrail'in Gazze'ye yönelik devam eden saldırılarına ilişkin Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile telefonda görüştü.

Abbas ile çekilen fotoğrafını X sosyal medya hesabından paylaşan Maduro, İsrail'in Gazze'de devam eden saldırılarını kınadı.


"Uluslararası anlaşmalar ihlal edilmiştir"


Maduro, "İsrail'in sivil halka karşı gelişigüzel saldırıları nedeniyle Gazze'de binlerce ölüm ve korkunç bir durumla karşı karşıyayız. Uluslararası hukukun saygı sınırı aşılmış ve uluslararası anlaşmalar ihlal edilmiştir. Abbas bana olayların gelişimini ayrıntılı şekilde anlattı. Birleşmiş Milletler kararlarına uyulması ve aynı zamanda uluslararası yasallığın yeniden tesis edilmesi hususunda hem fikiriz." ifadelerini kullandı.


Venezuela'nın Filistin davasına olan bağlılığını vurgulayan Maduro, bu hedeflere ulaşılması için Filistin yönetiminin "koşulsuz" desteklendiğini belirtti.


Maduro, sivillere yönelik askeri saldırıların derhal durdurulması gerektiğini ve uluslararası barış konferansının bir an önce düzenlenmesinin elzem olduğunu söyledi.


İnsani kanallar aracılığıyla Gazze'ye yardım göndereceklerini duyuran Maduro, "Önümüzdeki günlerde sürekli destek planının bir parçası olarak Gazze Şeridi'ne 30 tonu aşkın insani yardım gönderme kararı aldık." ifadelerine yer verdi.




#Nicolas Maduro
#Gazze
#Filistin
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