Veto etti: ABD Kongresinin Kaşıkçı ısrarı Trump'ın inadını kıramadı

ABD Kongresi'nde kabul edilen ve Cemal Kaşıkçı'nın katledilmesiyle ilgili Suudi Arabistan'ı ve Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ı (MBS) sorumlu tutan yasa tasarıları, Beyaz Saray engelini aşamadı.

Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda 2 Ekim 2018'de katledilen gazeteci Kaşıkçı, ölümünün 1. yılında anılırken, cinayetle ilgili soru işaretleri Suudi yönetimi tarafından halen cevaplanmış değil.

Aynı zamanda ABD'de kalıcı oturma iznine sahip olan ve Washington Post gazetesinde yazarlık yapan Kaşıkçı'nın katli, özellikle Amerikan medyasında ve Kongrede geniş şekilde yankılandı.

Cinayetin dehşet verici şekli ve bir diplomatik misyonda gerçekleşmesi tepkileri artırırken, cinayetle ilgili sessiz kalan Trump yönetimine en somut tepki Kongreden geldi.

Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda 2 Ekim 2018'de katledilen gazeteci Kaşıkçı, ölümünün 1. yılı.

Geçen bir yıllık sürede, ABD Senatosunda ve Temsilciler Meclisinde çok sayıda yasa tasarısı oylanıp kabul edildi. Ancak Kaşıkçı'nın katillerinin ve azmettiricilerinin hesap vermesini talep eden tüm bu yasal girişimler Beyaz Saraya takıldı.

OYNAT 01:36 Kaşıkçı cinayetinde çok konuşulacak görüntüler Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu'na girdikten sonra kaybolmasına ilişkin çok önemli bir gelişme yaşandı. Başkonsoloslukta, konsolosun rezidansında ve konsolosluğa ait araçlarda daha önce arama yapılırken Kaşıkçı'nın kaybolduğu günlerde Sultangazi'de bir otoparka bırakılan bir Mercedes ortaya çıktı. Görüntülerde Başkonsolosuğa ait araçtan BMW marka bir araca bir paket taşındığı görülüyor. BiP'te paylaş

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"Magnitsky" çağrısı karşılıksız kaldı

Kongre üyeleri, yönetimi, Kaşıkçı konusunda adım atmaya çağırırken, en somut çıkış 10 Ekim 2018'de Senato Dış İlişkiler Komitesinden geldi.

Komite, Trump yönetimine, Kaşıkçı'nın akıbeti hakkında "Küresel Magnitsky İnsan Hakları Sorumluluk Yasası" kapsamında soruşturma açması ve 120 günde Kongreye dönüş yapması talebinde bulundu.

Ancak Beyaz Saray, 4 aylık sürenin sonunda Şubat 2019'da "Trump'ın bu mektuba cevap vermeyeceğini" belirterek, Senatonun çabasını boşa çıkardı.

Benzer bir girişimi 21 Kasım'da ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesinin o günkü başkanı Cumhuriyetçi Bob Corker ile komitenin kıdemli üyesi Demokrat Bob Menendez ortaya koydu.

Trump'a yeni bir Kaşıkçı mektubu gönderen senatörler, cinayetten MBS'nin sorumlu olup olmadığının Magnitsky Yasası kapsamında açıkça kamuoyuna açıklanması gerektiğini belirtti.

Bu çağrıya da Beyaz Saray tarafından herhangi bir cevap verilmedi.

FOTOĞRAF 15 Konsolosluk personeli sabah saatlerinde binaya geldi. Washington Post yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın, 2 Ekim'de evlilik işlemleri için gittiği ve bir daha da dışarı çıkmadığı İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu önündeki bekleyiş devam ediyor. Fotoğrafta konsolosluğun güvenlik kamerası ile Suudi Arabistan bayrağı görülüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Ulusal Meclis'teki kabulün ardından düzenledikleri ortak basın toplantısında soruları yanıtlarken Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın kaybolmasıyla ilgili, Başkonsolosluk yetkilileri 'buradan çıktı' demekle kendilerini kurtaramaz. İlgili merciler onlar da bu konuda müddei iddiasını ispatla mükelleftir. Eğer çıkmışsa bunu siz görüntülerle de olsa ispat etmek durumundasınız, ispat edeceksiniz. dedi. Suudi gazeteci Kaşıkçı'nın kaybolmasına ilişkin devletlerin dış işleri sözcülerinden açıklamalar da geldi. Fransa Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Agnes Von Der Mühll, ülkesinin Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın kaybolmasından endişe duyduğunu belirtti. Mühll, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na girdikten sonra kendisinden haber alınamayan Washington Post Yazarı Suudi gazeteci Kaşıkçı'nin durumuna ilişkin yazılı açıklama yaptı. Mühll, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na girdikten sonra kendisinden haber alınamayan Washington Post Yazarı Suudi gazeteci Kaşıkçı'nin durumuna ilişkin yazılı açıklama yaptı. Fransa, tanınmış ve saygın bir Suudi kişilik olan Cemal Kaşıkçı'nın ortadan kaybolmasından endişe duyuyor. ifadesini kullanan Mühll, olayın bir an önce açıklığa kavuşmasını arzu ettiklerini belirtti. Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Christofer Burger, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın kaderi konusunda endişeli olduklarını söyledi. Burger, bugün Berlin'de düzenlenen basın toplantısında Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın kaybolmasına ilişkin açıklamada bulundu. Ünlü gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın kaderi konusunda endişeliyiz.” diyen Burger, olayın hızlı şekilde aydınlatılmasının önemli olduğunu ve buna katkı sağlayacak herkesin yardımcı olması gerektiğini ifade etti. İngiltere Dışişleri Bakanlığı, Washington Post Yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın kaybolmasına ilişkin suçlamaların son derece ciddi olduğunu açıkladı. İngiliz Dışişleri Bakanlığı tarafından Suudi gazeteci Kaşıkçı'nın kaybolmasına ilişkin yazılı bir açıklama yayımlandı. Açıklamada, Bunlar çok ciddi suçlamalar. Son haberlerin farkındayız. Suudi Arabistan hükümetiyle de gerçeklerin acilen ortaya çıkması için çalışıyoruz. ifadeleri kullanıldı. . . . . Suudi gazeteci Kaşıkçı için bekleyiş sürüyor Washington Post yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın, 2 Ekim'de evlilik işlemleri için gittiği ve bir daha da dışarı çıkmadığı İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu önündeki bekleyiş devam ediyor. BiP'te paylaş

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CIA direktörü brifing verdi

Öte yandan ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü Gina Haspel'in 5 Aralık 2018'de Kongre üyelerini bilgilendiren bir brifingde, Kaşıkçı'nın son anlarını ve cinayetle ilgili bağlantıları anlatması gündeme bomba gibi düştü.

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Brifingden çıkan senatörler, cinayetle ilgili kanaatlerinin pekiştiğini vurgulayarak, MBS'nin cinayete dahil olduğu konusunda daha emin olduklarını dile getirdi.

OYNAT 02:15 Kaşıkçı hakkında gündemi sarsacak iddia Yeni Şafak Gazetesi yazarı Kemal Öztürk, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın konsoloslukta öldürülme anına ait görüntülerin olduğunu açıkladı. Öztürk, 'Suudi konsolosluğu bizde bir kayıt yok diyor. Yani Cemal Kaşıkçı'nın girişini o gün kameralar kaydetmemiş. Ama bizim kendi kameralarımızda var. İddiaya göre, Cemal Kaşıkçı'nın öldürülme anının videosu da var' ifadelerini kullandı.

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Veliaht Prens sorumlu tutuldu

Bir grup Amerikalı senatörün 6 Aralık 2018'de Senatoya sunduğu ve MBS'nin Kaşıkçı cinayetinden sorumlu tutulmasını ve ABD'nin Yemen'de Riyad'a verdiği askeri desteği kesmesini öngören tasarı ise 13 Aralık'ta kabul edildi.

41 hayır oyuna karşı 56 evet oyuyla kabul edilen tasarı, Trump'ın savaş konusundaki başkanlık yetkilerini sorgulayan en net adımlardan biri oldu ancak o gün Temsilciler Meclisinde çoğunluğu elinde tutan Cumhuriyetçiler tasarıyı bloke etti.





Kasım'daki Kongre ara seçimlerinde Temsilciler Meclisinde çoğunluğu ele geçiren Demokratlar, ocakta göreve başladıktan sonra yeni girişimler gündeme geldi.

Kaşıkçı'nın cinayete kurban gitmesinin 100'üncü gününde ABD Kongresinde anma etkinliği düzenlendi ve konu, güçlü şekilde yeniden gündeme geldi.

Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, Trump yönetiminin Suudi Arabistan'a yeterli ölçüde tepki göstermediğini vurgulayarak, "Ticari menfaatlerimizin, yaptığımız açıklamalar ve eylemlerimize üstün gelmesine karar verdiysek, tüm ahlaki olgunluğumuzu kaybetmişiz demektir" açıklamasını yaptı.

Takvimler 14 Şubat 2019'u gösterirken, ABD'nin Yemen'de devam eden savaşta Suudi Arabistan'a verdiği askeri desteği kesmesini öngören ayrı bir yasa tasarısı, Temsilciler Meclisinde kabul edildi.

Demokratların çoğunlukta olduğu Temsilciler Meclisi Genel Kurulunda yapılan oylamada söz konusu tasarı, 177 hayır oyuna karşı 248 evet oyuyla onaylandı ancak tasarı akim kaldı.

Trump veto etti

ABD yönetiminin, Yemen'de devam eden savaşa dahil olan ya da savaşı etkileyen tüm askeri unsurlarını 30 günde geri çekmesini öngören yeni bir yasa tasarısı, 13 Mart'ta Senatoda 46'ya karşı 54 oyla kabul edildi.

4 Nisan'da ise söz konusu tasarı, Temsilciler Meclisinde 175'e karşı 247 oyla kabul edilerek Beyaz Saray'a gönderildi. Ancak Trump, masasına gelen Yemen savaş tasarısını 16 Nisan'da veto ederek, bu konudaki çizgisini değiştirmeyeceği sinyalini verdi.

Yol kenarında geniş bahçesi bulunan iki katlı villaya gelen polis ve jandarma ekipleri, geniş güvenlik önlemi aldı. Olay yeri incelemenin de arasında bulunduğu ekipler, dedektör köpeklerin de katılımıyla aramaya villanın içerisinden başladı. Drone destekli arama çalışmaları sürüyor. Yalova Valisi Muammer Erol, İstanbul’dan gelen özel ekibin Cemal Kaşıkçı ile ilgili Termal ilçesinde villada arama yaptığını açıkladı. Villanın ise Suudi Prensin arkadaşı olan Suudi bir işadamına ait olduğu, bir aydır kimsenin bulunmadığı bildirildi. Özel ekip villanın yanısıra yandaki başka bir villaya da geçerek burada da arama çalışması yapıyor. Yalova’nın Termal ilçesinde uzun bir aranın ardından yeniden Cemal Kaşıkçı hareketliliği yaşanıyor. Samanlı Köyündeki bir lüks villaya sabah erken saatlerde gelen çok sayıda polis çevreyi güvenlik şeridi içerisine aldı. Villada, bahçede ve villa çevresindeki arazide arama yapan ekipler. Suudi infaz timi tarafından öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı’ya ait iz aramaya başladı. Villanın Prensin arkadaşı olan Suudi bir işadamına ait olduğu ve bir aydır burada kimsenin olmadığı bildirildi. Öte yandan özel kriminal ekipler devasa villanın ardından yan taraftaki başka bir villaya geçerek burada da arama çalışması yaptı. Ekiplerin çalışması sürüyor. . . . . . . . . . Suudi gazeteci Kaşıkçı'nın cesedi Yalova'da aranıyor Yalova'nın Termal ilçesine bağlı Samanlı köyündeki bir villada Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin güvenlik ekiplerince arama çalışması başlatıldı. BiP'te paylaş

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Anma etkinliğine Hatice Cengiz katıldı

ABD Kongresinde düzenlenen "Cemal Kaşıkçı'yı anma etkinliğine" Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz de katıldı ve Kongre üyelerine yaşadıklarını anlattı.

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Cengiz, söz konusu cinayette adaletin sağlanması için çaba gösteren ABD'li Kongre üyelerine teşekkür etti ve sorumluların cezalandırılması için Kongre ile Beyaz Saraya çağrıda bulundu.

Silah satımını engelleyen tasarıyı veto etti

Trump'ın 24 Temmuz'da, ABD'nin Suudi Arabistan'a silah satışını engelleyen yasa tasarısını veto etmesi de Washington-Riyad ilişkilerinde önemli bir gün olarak kayıtlara geçti.

Suudi Arabistan'a silah satışı konusuna Kongreyi karıştırmayacağını ortaya koyan Trump, bu vetosuyla bir kez daha Suudi Arabistan konusunda Kongre ile ayrı düştü.





Son olarak 15 Temmuz'da Temsilciler Meclisinde 405 evet oyuyla kabul edilen ve Kaşıkçı cinayetinden MBS'yi sorumlu tutan yeni bir yasa tasarısı, 31 Temmuz'da Senatoya sunuldu. Ancak Trump'ın veto etmesine kesin gözüyle bakıldığı için tasarı akim kaldı.

Tüm bu yasal girişimlerin sonuçsuz kalması ve Riyad yönetimi üzerinde doğrudan bir yaptırıma dönüşememesi, MBS'yi Kaşıkçı cinayetine "karıştırmamaya" kararlı olan Trump'ın engellemesiyle mümkün oldu.

Bu süreçte kulaklarını Kongreden gelen çağrılara tıkayan Trump, Suudi Arabistan ve MBS ile olan ilişkilerini Kaşıkçı cinayetinden bağımsız sürdürmeye kararlı gözüktü.

Cinayetin üzerinden bir yıl geçtikten sonra da Trump bu çizgisini genel anlamda korumaya devam ediyor.

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