Virüs mektubu işinden etti: Uçak gemisinin kaptanı görevden alındı

Dünyada en çok yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasının görüldüğü ABD’de, USS Theodore Roosevelt uçak gemisinin kaptanının, gemideki salgın durumuna ilişkin yazdığı mektup, görevine mal oldu. ABD Deniz Kuvvetleri Genel Sekreter Vekili Thomas Modly, kaptan Brett Crozier’in görevinden alındığını açıkladı.

ESKİ KAPTAN GÖNDERİLDİ

Konuyla ilgili açıklama yapan Modly, “USS Theodore Roosevelt uçak gemisinin kaptanı Brett Crozier, Uçak Gemisi Taarruz Grubu Komutanı Oramiral Stuart Baker tarafından görevinden alındı” ifadelerini kullandı. Modly, Crozier’in yerine geçici olarak Albay Dan Keeler’in geminin kaptanlığına getirildiğini ve Theodore Roosevelt uçak gemisinin eski kaptanı Tuğamiral Carlos Sardiello’nun, geminin kaptanlığını devralması için Guam’a gönderildiğini belirtti. Modly, ayrıca kaptanın gönderdiği mektubun içeriğindeki bilgilerin ellerindeki bilgilerle örtüşmediğini iddia etti.

Roosevelt'in kaptanı Brett Crozier görevden alındı.

KOMUTA DIŞINA GÖNDERDİ

Mektubun aynı zamanda basına ve komuta kademesinin dışındaki birçok kişiye de gönderildiğini fade eden Modly, “Gemide çok karmaşık ve güvenli iletişim kanalları olmasına rağmen mektup güvenli olmayan, tasnif dışı bir e-mail ile yollanmış. Sadece komuta zincirindeki kişilere değil, aynı zamanda başka birçok kişiye gönderilmiş” dedi. Modly, kendisinin ve Donanma Operasyonları komutanlarının uçak gemileri ile iletişim kanallarının her an açık olduğuna işaret ederek, kaptanın mektubunun askerler ve aileleri arasında bir tür kaygıya neden olduğunu ifade etti. Modly, kaptanın mektubu yollarken bu kaygılarla nasıl baş edeceğini planlamadığını da belirtti. Modly gemide şu anda 114 askerin koronavirüs salgınına yakalandığını ancak hiçbirinin hayati tehlikesinin bulunmadığını da kaydetti.

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BİLANÇO ARTIYOR

Ülkedeki Kovid-19 bilançosu da giderek artıyor. Salgınının merkezi haline gelen ABD’de salgının en fazla görüldüğü New York’ta virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 538’e, vaka sayısı 93 bin 53’e ulaştı. New York’un ardından en fazla vaka sayısı New Jersey eyaletinde kaydedildi. New Jersey’de hayatını kaybedenlerin sayısı 537’ye, vaka sayısı ise 25 bin 590’a yükseldi. Worldometer internet sitesinin verilerine göre, ABD genelinde vaka sayısı 245 bin 442, can kaybı ise 6 bin 98 olarak kayıtlara geçti.