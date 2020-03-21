Dünya Virüs salgınıyla sarsılan ABDde borsa skandalı Toplantı sonrası sattılar
AMERİKA

Virüs salgınıyla sarsılan ABD'de borsa skandalı: Toplantı sonrası sattılar!

ABD Kongresinin iki üyesinin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ortaya çıkan finansal piyasalardaki çöküş öncesinde konumlarını kullanarak elde ettikleri bilgilerle haksız kazanç sağladıkları iddia edildi. ABD basınında çıkan haberlere göre, Cumhuriyetçi Partinin Georgia eyaleti senatörü Kelly Loeffler, 24 Ocak’ta Senato Sağlık Komitesinde, Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri (CDC) Direktörü Anthony Fauci ve Ulusal Alerji Enstitüsü başkanının da bulunduğu koronavirüs konulu toplantıya katıldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Loeffler, toplantıda edindiği bilgiler sayesinde elindeki bazı hisse senetlerini sattı. Eşi, New York Borsasının başkanlığını yapan Loeffler, toplantının yapıldığı gün elinde bulundurduğu Resideo Technologies adlı şirkete ait 50,001 ile 100,000 dolar değerindeki hisse senetlerini sattı. Satıştan kısa bir süre sonra firmanın değeri yüzde 50’den fazla düştü. Ayrıca Loeffler, evden çalışma yazılımları üzerine çalışan Citrix firmasından 100,000 ile 250,000 dolar değerinde hisse satın aldı. Daha sonra bu firmanın hisselerinde ciddi artış görüldü.

Kelly Loeffler

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Richard Burr

İSTİHBARAT KOMİTESİ ÜYESİ

  • Washington Post gazetesinin haberine göre, ABD Senatosu İstihbarat Komitesinin Cumhuriyetçi Partili Başkanı Kuzey Carolina Senatörü Richard Burr da, pozisyonu sayesinde koronavirüs ile ilgili aldığı özel bilgi üzerine ABD Borsası düşüşe geçmeden önce şubat ayı ortasında kendisi ve eşine ait 628 bin dolar ile 1,72 milyon dolar değer aralığındaki hisseleri sattı. Bu miktardaki hisselerin, Burr’un 2016’dan bu yana sattığı en yüksek sayıdaki hisse senedi olduğu görüldü. Kongre üyelerinin edindiği gizli bilgileri kullanarak ticari faaliyetlerini yasaklayan yasa, 2012 yılında ABD Meclisinden geçmişti. Burr, yasaya karşı oy kullanan 3 senatörden biriydi.

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