Virüs salgınıyla sarsılan ABD'de borsa skandalı: Toplantı sonrası sattılar!

Loeffler, toplantıda edindiği bilgiler sayesinde elindeki bazı hisse senetlerini sattı. Eşi, New York Borsasının başkanlığını yapan Loeffler, toplantının yapıldığı gün elinde bulundurduğu Resideo Technologies adlı şirkete ait 50,001 ile 100,000 dolar değerindeki hisse senetlerini sattı. Satıştan kısa bir süre sonra firmanın değeri yüzde 50’den fazla düştü. Ayrıca Loeffler, evden çalışma yazılımları üzerine çalışan Citrix firmasından 100,000 ile 250,000 dolar değerinde hisse satın aldı. Daha sonra bu firmanın hisselerinde ciddi artış görüldü.

Kelly Loeffler

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Richard Burr

İSTİHBARAT KOMİTESİ ÜYESİ