Virüsü Vuhan’a ABD getirdi

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Cao Licien, ABD ordusunu salgınının patlak verdiği Vuhan kentine Kovid-19’u getirmekle itham ederek, “ABD, bize bir açıklama borçludur.” dedi. Sözcü Cao, Twitter’daki hesabından, ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) Direktörü Robert Redfield’in görüntülerine yer verilen bir video paylaşarak, Redfield’in daha önce gripten ölen bazı ABD vatandaşlarında Kovid-19 saptandığı sözlerini aktardı. Cao, CDC’nin bu açıklamayla yakalandığını ima ederek, ilk hastanın ABD’de ne zaman ortaya çıktığını, salgının kaç kişiye bulaştığını ve hangi hastanelerin kullanıldığını sordu.

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