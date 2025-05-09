Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Avrupa
Von der Leyen'den Trump'ın 'harika lider' nitelemesine yanıt: 'İltifatları severim'

Von der Leyen'den Trump'ın 'harika lider' nitelemesine yanıt: 'İltifatları severim'

15:489/05/2025, Cuma
AA
Sonraki haber
Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, ABD Başkanı Donald Trump.
Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, ABD Başkanı Donald Trump.

Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, ABD Başkanı Donald Trump'ın kendisine yönelik “harika lider” ifadesinden memnuniyet duyduğunu belirterek, olası Beyaz Saray ziyaretinde ikili ilişkilerdeki sorunlu alanlara çözüm getirecek bir paketi görüşmek istediğini söyledi. Von der Leyen, "(Gergin seyreden AB-ABD ilişkileri) Başkan Trump ile telefonda ve Papa'nın cenazesinde iyi görüşmeler yaptığımı düşünüyorum. Ama benim için önemli olan, Beyaz Saray'a gidersem tartışabileceğimiz bir paketin olması. Yani somut olmalı ve ikimizin de üzerinde anlaşabileceğimiz bir çözüme sahip olmak istiyorum" dedi.

Von der Leyen, Almanya'nın yeni Başbakanı Merz ile düzenlediği ortak basın toplantısında konuştu.


Bir gazeteci, ABD Başkanı Donald Trump'ın dün von der Leyen için söylediği “harika bir lider” ifadesini hatırlatarak, bunun von der Leyen'in kısa süre içinde Beyaz Saray'ı ziyaret edebileceği anlamına gelip gelmediğini sordu.


Von der Leyen ise gülerek, "İltifatları severim" yanıtını verdi ve şöyle devam etti:

"Başkan Trump ile telefonda ve Papa'nın cenazesinde iyi görüşmeler yaptığımı düşünüyorum. Ama benim için önemli olan, Beyaz Saray'a gidersem tartışabileceğimiz bir (AB-ABD ilişkilerine dair) paketin olması. Yani somut olmalı ve ikimizin de üzerinde anlaşabileceğimiz bir çözüme sahip olmak istiyorum. Şu anda yaptığımız iş bu."


'Tüm seçenekler masada'

Von der Leyen, ABD'nin getirdiği ek gümrük vergileriyle ilgili olarak, "Müzakereli bir çözüm üzerinde yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Dengeli, adil ve karşılıklı olarak faydalı bir çözüm. Atlantik'in her iki yakasını da güçlendiren bir çözüm. Ancak müzakereler başarısız olursa harekete geçeceğiz. Bu yüzden şu anda olası 'yeniden dengeleme önlemleri listesi' üzerinde istişare ediyoruz. Başka bir deyişle, tüm seçenekler masada" değerlendirmesini yaptı.


Göreve 20 Ocak'ta gelen Trump, yemin törenine von der Leyen'i çağırmamış, kulis bilgilerine göre AB tarafından defalarca yapılan görüşme taleplerini geri çevirmişti.


Von der Leyen ile Trump arasında ilk görüşme, Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus'un 26 Nisan'da yapılan cenaze töreni sırasında gerçekleşmiş, iki lider resmi bir görüşmede bir araya gelmek için sözleşmişti.


ABD'de yönetim değişikliğinden bu yana, Washington-Brüksel ilişkileri birçok alanda gergin seyrediyor.

#Donald Trump
#Ursula von der Leyen
#AB
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
OGM 3477 PERSONEL ALIMI SON DAKİKA AÇIKLAMALAR: Orman Genel Müdürlüğü 3477 personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?