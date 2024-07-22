Vucic'ten kritik sözler: Batı Rusya ile savaşa hazırlanıyor

"Hazır olacaklar mı? Şu anda hazır değiller. Ama hazır olacaklarını düşünüyorum. Rusya Federasyonu ile bir çatışmaya hazırlanıyorlar ve her anlamda bazılarının görmek istediğinden çok daha hızlılar. Bunu askeri hazırlıklarından biliyoruz, nasıl ilerlediklerini biliyoruz. Ve size şunu söylemek istiyorum, askeri bir çatışmaya hazırlanıyorlar"