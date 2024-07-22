|
Dünya

Vucic'ten kritik sözler: Batı Rusya ile savaşa hazırlanıyor

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Batı’nın Rusya ile askeri çatışmaya hazırlandığını söyledi.

17:33 - 22/07/2024 Pazartesi
IHA
Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic
Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic
Sırbistan Cumhurbaşkanı
Aleksandar Vucic,
Batı’nın
Rusya
ile askeri çatışmaya hazırlandığını söyledi.

"Rusya ile çatışmaya hazırlanıyorlar"


Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, bir televizyon kanalına Ukrayna’daki savaşla ilgili açıklamalarda bulundu.


Batı’nın şu anda Rusya ile doğrudan bir çatışmaya hazır olmadığını bu nedenle savaşı başkaları aracılığıyla, yatırım yaparak uzaktan yürütmek istediğini ifade eden Vucic,
"Hazır olacaklar mı? Şu anda hazır değiller. Ama hazır olacaklarını düşünüyorum. Rusya Federasyonu ile bir çatışmaya hazırlanıyorlar ve her anlamda bazılarının görmek istediğinden çok daha hızlılar. Bunu askeri hazırlıklarından biliyoruz, nasıl ilerlediklerini biliyoruz. Ve size şunu söylemek istiyorum, askeri bir çatışmaya hazırlanıyorlar"
dedi.


Sırbistan lideri Vucic'in BMGK yaptığı hareketleri sonrası eski konuşmaları yeniden gündem oldu: Bir Sırp öldürürseniz biz 100 Müslüman öldürürüz

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, 11 Temmuz'u her yıl anmak üzere '1995 Srebrenitsa Soykırımını Anma ve Uluslararası Düşünce Günü' olarak belirleyen kararı kabul etti. Kararda ayrıca soykırımın "her türlü inkarını" kınandı ve BM üyesi ülkeler "gerçekleri korumaya" çağrıldı. Karar doğrultusunda ilk anma 11 Temmuz 2024'te yapılacak. Kararın açıklanması anında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda bulunan Sırbistan Devlet Başkanı Aleksandar Vucic, Sırbistan bayrağına sımsıkı sarılarak ağladığı görüldü. Kararı hazmedemeyen Vucic daha sonrasında Genel Kurul kameralarına Sırbistan bayrağını gösterdi ve çetnik selamı verdi. Bu selam, Sırp zafer işareti olarak kabul edilir ve Müslüman Bosnakların katledildiği soykırımda Sırp askerlerden kalan ürkütücü bir hatıradır. Yaşanan bu hadiseler Sırbistan lideri Vucic'in 1995’de Srebrenica katliamı sırasında meclisteki konuşmasını akıllara getirdi. O zamanlar 25 yaşında aşırı milliyetçi partiden milletvekili olan Vucic'in, 'Bir Sırp öldürürseniz biz 100 Müslüman öldürürüz.' sözlerini kullanmıştı.



"Batılılar ölmediği sürece problem yok"


Batılılar ölmediği sürece Batı’nın savaşta kaç Ukraynalının öldüğünü umursamayacağını belirten Vucic, bunun Rusya'nın çok fazla petrol, gaz, fosfat, altına, gümüşe ve ihtiyaç duyduğu her şeye sahip olmasından kaynaklandığını söyledi.



#Aleksandar Vucic
#Rusya
#Sırbistan
10 dakika önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
ABD Başkanlık seçimi 2024 Biden'ın yerine kim seçilecek?