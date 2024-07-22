Vucic'ten kritik sözler: Batı Rusya ile savaşa hazırlanıyor

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic
Sırbistan Cumhurbaşkanı
Aleksandar Vucic,
Batı’nın
Rusya
ile askeri çatışmaya hazırlandığını söyledi.
"Rusya ile çatışmaya hazırlanıyorlar"
"Rusya ile çatışmaya hazırlanıyorlar"
Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, bir televizyon kanalına Ukrayna’daki savaşla ilgili açıklamalarda bulundu.
Batı’nın şu anda Rusya ile doğrudan bir çatışmaya hazır olmadığını bu nedenle savaşı başkaları aracılığıyla, yatırım yaparak uzaktan yürütmek istediğini ifade eden Vucic,
"Hazır olacaklar mı? Şu anda hazır değiller. Ama hazır olacaklarını düşünüyorum. Rusya Federasyonu ile bir çatışmaya hazırlanıyorlar ve her anlamda bazılarının görmek istediğinden çok daha hızlılar. Bunu askeri hazırlıklarından biliyoruz, nasıl ilerlediklerini biliyoruz. Ve size şunu söylemek istiyorum, askeri bir çatışmaya hazırlanıyorlar"
dedi.
"Batılılar ölmediği sürece problem yok"
"Batılılar ölmediği sürece problem yok"
Batılılar ölmediği sürece Batı’nın savaşta kaç Ukraynalının öldüğünü umursamayacağını belirten Vucic, bunun Rusya'nın çok fazla petrol, gaz, fosfat, altına, gümüşe ve ihtiyaç duyduğu her şeye sahip olmasından kaynaklandığını söyledi.
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10 dakika önce