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Dünya Vucicten Trumpa şok Sırbistan henüz o sayfayı açmadı
AVRUPA

​Vucic’ten Trump’a şok: Sırbistan henüz o sayfayı açmadı!

Vucic’ten Trump’a şok: Sırbistan henüz o sayfayı açmadı

ABD Başkanı Trump’ın “Elçiliğini Tel Aviv’den Kudüs’e taşıyacak” dediği Sırbistan’dan itiraz geldi. Cumhurbaşkanı Vucic, Brüksel’deki açıklamasında “Sırbistan henüz o sayfayı açmadı” dedi. İsrail elçisi gibi davranan Trump’ın Beyaz Saray’daki emrivakisi karşısında Vucic’in yaşadığı şaşkınlık kameraya da yansımıştı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Aleksandar Vucic
Aleksandar Vucic

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic’ten, ABD Başkanı Donald Trump’ın ‘Belgrad büyükelçiliği Kudüs’e taşıyacak’ açıklamasına Avrupa’da düzeltme geldi. Vucic, “Sırbistan henüz o sayfayı açmadı” dedi.

Vuvic, euronews’e yaptığı açıklamada, “Sırbistan o faslı henüz açmadı. Biz AB bildirgelerine ve kararlarına uyum sağlamak için elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz. Ama elbette kendi çıkarlarımızı da gözetiyoruz” ifadelerini kullandı.

Trump'ın açıklamasıyla şaşkına dönen Vucic, akıllara 'okumadan mı imzaladı' sorusunu getirdi
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Trump'ın açıklamasıyla şaşkına dönen Vucic, akıllara 'okumadan mı imzaladı' sorusunu getirdi
Beyaz Saray'da cuma günü Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ve Kosova Başbakanı Avdullah Hoti ile üçlü bir görüşmede bir araya gelen ABD Başkanı Donald Trump, Sırbistan'ın İsrail'deki diplomatik temsilciliğini Tel Aviv'den Kudüs'e taşıma kararı aldığını ve bunun 2021 yılının temmuz ayına kadar gerçekleştirileceğini açıkladı. Trump'ın bu açıklaması esnasında Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in verdiği tepki anlaşmayı 'okumadan imzaladığı' şeklinde yorumlandı.


Stano, “Kosova ve Sırbistan, AB katılım sürecini stratejik öncelikleri olduğunu açıkladıkları için AB her iki ülkenin de bu taahhüde bağlı şekilde hareket etmesini beklemektedir. AB’nin perspektifi baltalanmamalıdır.” ifadelerini kullandı.

  • Geçtiğimiz hafta Kosova ve Sırbistan liderleri, ABD’nin arabuluculuğunda “ekonomik normalleşme” anlaşmasına imza atmıştı. Anlaşma ile Sırbistan, İsrail büyükelçiliğini Kudüs’e taşıyacağını açıklarken, Kosova da İsrail’i tanıma kararı aldı. İmza töreni sırasında Sırp liderin Trump’ın açıklaması sırasında yaşadığı şaşkınlık dikkat çekmişti.

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