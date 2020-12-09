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Dünya Wagner komutanından itiraf Türkiyenin müdahalesini dikkate almadığımız için Libyada savaşı kaybettik
ORTADOĞU

Wagner komutanından itiraf: Türkiye'nin müdahalesini dikkate almadığımız için Libya'da savaşı kaybettik

Libya'da Hafter saflarında savaşan Rus paralı asker grubu Wagner'in eski komutanlarından Marat Gabidullin, Libya'daki savaşı kaybettiklerini itiraf etti. Dünyanın çeşitli ülkelerinde faaliyet gösteren Wagner'in artık 'vasıfsız' savaşçılar kullandığını ifade eden Gabidullin, "Wagner unsurlarının birçoğu Libya'da maruz kaldığı hayal kırıklığı nedeniyle liderlerine olan güveni yitirdiler. Libya'daki gelişmeleri gerektiği gibi incelemedi ve Türkiye'nin müdahalesini de dikkate almadı. Bu nedenle kaybettik" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Wagner'in eski komutanlarından Marat Gabidullin
Wagner'in eski komutanlarından Marat Gabidullin

Kremlin'in kiralık katil ordusu Wagner, dünyanın çeşitli çatışma alanlarında Rus çıkarlarını korumaya çalışıyor.

Suriye'de Esed rejimi yanında savaşan Wagner unsurları son olarak Libya'da görüldü. 3 bine yakın Wagner askeri, Hafter güçlerinin başkent Trablus'u ele geçirmek için yaptığı saldırılarda ön cephede savaştı.

TRABLUS'UN 6 KM GÜNEYİNDEYDİLER

Trablus'un 6 km güneyine kadar ulaşan Hafter saflarındaki Wagner unsurları, Türkiye'nin Libya'daki meşru hükümete verdiği desteğin ardından Tarhuna'ya çekilmek zorunda kaldı.

CUFRA ÜSSÜNE ÇEKİLMEK ZORUNDA KALDILAR

Türkiye ile Rusya arasındaki anlaşmanın ardından Wagner askerleri Cufra Üssü'ne çekilmek zorunda kaldı. Bu savaşın dengesinin değiştinin en somut göstergesiydi.

  • Libya'daki gelişmelerin ardından Wagner paralı askerleri, dünya kamuoyunun daha fazla gündeminde yer aldı.

"LİBYA'DA KAYBETTİK"

Rusya'da çatışma alanlarını inceleyen Meduza adlı haber sitesine konuşan Wagner'in eski komutanlarından Marat Gabidullin, Libya'daki savaşı kaybetmelerinin ciddi özgüven kaybına neden olduğunu söyledi.

Marat Gabidullin Suriye'de de savaşmış.n

"TÜRKİYE'Yİ HESAP EDEMEDİK"

Wagner komutanı Marat Gabidullin, Türkiye'nin askeri müdahalesinin dikkatli şekilde incelenmediğini ve bu durumun Wagner unsurları içerisinde ciddi hayal kırıklığına neden olduğunu belirtti.

Sır gibi saklanan Wagner'in yapısı ile ilgili bilgi veren Gabidullin, Libya'da ağır kayıplar verdiklerini de itiraf etti.

Putin'in gizli paralı ordusu Wagner: Suriye ve Libya'da neden karşımıza çıktılar?
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Putin'in gizli paralı ordusu Wagner: Suriye ve Libya'da neden karşımıza çıktılar?
Kremlin'in gizli ordusu olarak nitelendirilen Rus özel güvenlik şirketi Wagner, önce Suriye ardından Libya'da karşımıza çıktı. Putin'in aşçısı olarak bilinen Yevgeni Prigozhin'in finanse ettiği paralı askerler hangi ülkelerde, ne tür faaliyetler yürütüyor? 'Neler Oluyor' programının 6. bölümünde Rus paralı askerlerle ilgili tüm detayları anlattık:
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