Wagner komutanından itiraf: Türkiye'nin müdahalesini dikkate almadığımız için Libya'da savaşı kaybettik

Kremlin'in kiralık katil ordusu Wagner, dünyanın çeşitli çatışma alanlarında Rus çıkarlarını korumaya çalışıyor.

Suriye'de Esed rejimi yanında savaşan Wagner unsurları son olarak Libya'da görüldü. 3 bine yakın Wagner askeri, Hafter güçlerinin başkent Trablus'u ele geçirmek için yaptığı saldırılarda ön cephede savaştı.

TRABLUS'UN 6 KM GÜNEYİNDEYDİLER

Trablus'un 6 km güneyine kadar ulaşan Hafter saflarındaki Wagner unsurları, Türkiye'nin Libya'daki meşru hükümete verdiği desteğin ardından Tarhuna'ya çekilmek zorunda kaldı.

CUFRA ÜSSÜNE ÇEKİLMEK ZORUNDA KALDILAR

Türkiye ile Rusya arasındaki anlaşmanın ardından Wagner askerleri Cufra Üssü'ne çekilmek zorunda kaldı. Bu savaşın dengesinin değiştinin en somut göstergesiydi.

Libya'daki gelişmelerin ardından Wagner paralı askerleri, dünya kamuoyunun daha fazla gündeminde yer aldı.

"LİBYA'DA KAYBETTİK"

Rusya'da çatışma alanlarını inceleyen Meduza adlı haber sitesine konuşan Wagner'in eski komutanlarından Marat Gabidullin, Libya'daki savaşı kaybetmelerinin ciddi özgüven kaybına neden olduğunu söyledi.

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Marat Gabidullin Suriye'de de savaşmış.n

"TÜRKİYE'Yİ HESAP EDEMEDİK"

Wagner komutanı Marat Gabidullin, Türkiye'nin askeri müdahalesinin dikkatli şekilde incelenmediğini ve bu durumun Wagner unsurları içerisinde ciddi hayal kırıklığına neden olduğunu belirtti.

Sır gibi saklanan Wagner'in yapısı ile ilgili bilgi veren Gabidullin, Libya'da ağır kayıplar verdiklerini de itiraf etti.