Wagner liderinden ilk görüntü geldi: Prigojin'den flaş açıklamalar

Rus paralı asker grubu Wagner'in lideri Evgeny Prigojin’in Rusya’da başlattığı isyanın ardından geldiği Belarus’ta Wagner’e bağlı paralı askerlere hitap etti. Wagner’e ait sosyal medya hesaplarında yayınlanan görüntülerde, Prigojin’e Wagner liderlerinden Dmitriy Utkin'de eşlik ettiği görüldü.





Prigojin hitabında, “Onurlu bir şekilde savaştık, Rusya için çok şey yaptınız. Şu anda ön cephede olup bitenler, içinde yer almak istemediğimiz bir rezalet ve azmimizi tam olarak gösterene kadar beklememiz gerekiyor. Kendimizi tam olarak kanıtlayabileceğimiz anı beklemek için de bir süre Belarus'ta olmamıza karar verildi. Belarus'ta biraz zaman geçireceğiz. Bu süre zarfında eminim ki Belarus ordusunu dünyanın ikinci ordusu yapacağız” dedi.









Wagner savaşçılarını Belarus halkının onlara kucak açtığını ve buna göre hareket etmeleri gerektiği konusunda uyaran Prigojin, “Belaruslular bizi sadece ‘kahraman’ olarak değil bir kardeş gibi gördüklerinden dolayı herkesin buna göre hareket etmesi gerekiyor” ifadelerini kullandı.





Wagner savaşçılarının Afrika’da yeni görevler alacaklarını da belirten Prigojin, “Hazırlanıyoruz ve çıtamızı yükseltiyoruz. Afrika’ya doğru yeni bir yola çıkıyoruz. Kendimizi utandırmak zorunda kalmayacağımızdan emin olduğumuzda belki de (Ukrayna’daki) özel askeri operasyona geri döneriz” dedi.





Az ışıklı bir ortamca çekilen görüntüde, Prigojin bir tarla yakınlarındaki, etrafı depolar ve ağaçlarla çevrili bir tarlanın yakınındaki asfalt yolda ayakta görülüyor.





BBC’nin teyit birimi çadırların, ağaçların ve binaların diziliminin kampın batı kesimindeki bir yerle örtüştüğüne inanıyor.

Ne olmuştu?





Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaşında cephede aktif rol alan Wagner'in lideri Prigojin, 23 Haziran’da Rus ordusunu Wagner kamplarına saldırı düzenlemekle suçlayarak isyan başlatmıştı.





Rus paralı asker grubu Wagner savaşçıları, Prigojin’in emriyle Rusya’nın güneyindeki Rostov’dan, başkent Moskova’ya silahlı yürüyüş başlatmıştı.





Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve Rusya Genelkurmay Başkanı Valery Gerasimov’un istifasını isteyen Prigojin, Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko’nun arabuluculuğunda isyanı sonlandırıp geri çekilmişti.





Kremlin Sarayı, isyanın ardından Wagner’in Rusya’daki faaliyetlerine son verileceği ve Wagner savaşçılarının Belarus’taki bir üsse yerleştirileceği duyurulmuştu.



