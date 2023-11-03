Wagner savaş sahnesine çıkıyor: Bölgede dengeleri değiştirecek hamle! İşte İsrail'in kâbus senaryosu

Adını özellikle Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinde aldığı rol ve Haziran ayındaki askeri ayaklanma ile duyuran Wagner Grubu, Orta Doğu'yu alev topuna çeviren savaşa mı dahil oluyor?

Lübnan'da konuşlu Hizbullah grubunun İsrail'e karış ikinci bir cephe açabileceğini kaydeden Wall Street Journal gazetesi, Hizbullah'la Suriye'de birlikte savaşan Rus paralı askerler Wagner Grubu'nun işbirliğine gidebileceğini yazdı.

Amerikan istihbaratına göre, Wagner, İsrail ile savaşta yardımcı olması amacıyla Lübnan'daki Hizbullah'a Pantsir-S1 hava savunma füze sistemi temin edecek.





Dağlık Karabağ'da da kullanıldı

Haberde sözü edilen Rus üretimi Pantsir SA-22 hava savunma sistemi, zırhlı bir kamyonun arkasına konuşlandırılabiliyor.

Uçaksavar füzelerinin yanı sıra hava savunma silahlarının da ateşlendiği sistem, özellikle alçak irtifadan gelen saldırıları önlemesiyle biliniyor.





Pantsir hava savunma sistemleri son yıllarda Suriye, Libya ve Dağlık Karabağ savaşlarında kullanıldı.

Wagner tarafından Lübnan'a teslimat henüz gerçekleşmemiş olsa da silahın Hamas'a yardım amacıyla Gazze'ye de nakledileceği de iddia edildi.





Hipersonik füzeleri vurabilecek

Sevkiyatın gerçekleşmesi durumunda Hizbullah, Pantsir-S1 hava savunma sistemi sayesinde İsrail'in F-16 ve F-35 savaş uçakları ile birlikte balistik füzeleri ve hipersonik füzelerini vurabilecek.





Gözler Hizbullah liderinin konuşmasında

Öte yandan Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, 7 Ekim'den sonra yarın ilk kez televizyon karşısına geçerek bir konuşma yapacak.

Analistlerine göre Nasrallah'ın söyleyecekleri çatışmanın yayılıp yayılmayacağını ve seyrini belirleyebilir.

Nasrallah'ın konuşması öncesi tüm gözler İsrail ordusu ile Hizbullah arasında karşılıklı saldırıların sürdüğü Lübnan-İsrail sınırına çevrildi.

Bölge sakinleri ve askeri uzmanlar, Nasrallah'ın İsrail'e yönelik saldırıları arttırma yönünde açıklama yapması halinde bunun bölgesel gerilimi tamamen raydan çıkarabileceğinden endişe ettiklerini belirtiyor.

İran destekli Hizbullah ve İsrail arasındaki çatışmalar son haftalarda sınır hattı boyunca tırmanışa geçti. Ancak iki taraf, geniş çaplı ve topyekun bir savaşa girmiş değil.

Örgüt, çatışmalarda şu ana kadar 47 savaşçısını kaybettiğini bildirirken İsrail tarafı da altı askerinin öldürüldüğünü açıkladı. Çatışmalar sırasında en az altı sivil de hayatını kaybetti.







