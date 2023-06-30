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Ekonomi

Wagner krizi turizmi etkilemez

Wagner krizi aşılmış gibi görünse de Rusya’da oluşan kriz ve gergin ortam nedeniyle olası rezervasyon iptallerine karşı TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya, Türk turizminde olumsuz bir gelişme beklemediklerini söyledi. Ülkemizin Ruslar için önemine dikkat çeken Bağlıkaya, “Rus misafirlerimiz için de Türkiye en önemli turizm destinasyonu olmayı sürdürecek. Bu anlamda bir değişiklik yaşanmasını öngörmüyoruz” dedi.

Mehmet Güney
04:00 . 30/06/2023 Cuma
Yeni Şafak
TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya.

TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya.

Rusya’da yaşanan Wagner isyanı ve sonrasında olası iç savaş senaryoları yatışmış olsa da özellikle Rus halkında yaşanan panik turizmcilerde soru işareti oluşturdu. Olası rezervasyon iptalleri veya sonhabar döneminde gelmesi muhtemel Rus turistlerde azalma olabileceği ihtimali konuşuldu. Ancak sürecin hızla toparlanması yanında, Rusya'da gelen olumlu mesajlar sektör temsilcilerindeki soru işaretlerini kısa sürede giderdi.

ZİYARETÇİ SAYISINDA SORUN YOK

TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya, Wagner krizinin oluşturduğu siyasi gerginliğin sektör açısından sorun oluşturmayacağını söyledi. Türkiye’yi tercih eden Rus turist sayısını etkilemeyeceğini belirten Bağlıkaya, “Rus misafirlerimiz için de Türkiye en önemli turizm destinasyonu olmayı sürdürecek. Bu anlamda değişiklik yaşanmasını öngörmüyoruz” dedi.

2 MİLYON KİŞİ TATİL YAPIYOR

Bağlıkaya, güney şeridinde yabancı turist ve 9 günlük Kurban Bayramı tatilinden kaynaklı yoğun talep olduğuna dikkat çekti. Sezon beklentilerini değerlendiren Bağlıkaya, “Yaz sezonuna denk gelen bayram tatilleri genel olarak ülkemizde iç turizm hareketlerinin zirveye çıktığı dönemler oluyor. Seçimlerin sona ermesi ve okulların kapanmasıyla birlikte başlayan turizm hareketliliği bayram dönemiyle birlikte ciddi bir hız kazanmış durumda. Bu hareketi destekleyen bir diğer unsur da Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkması oldu. Bayramın 9 gün olmasıyla 1.5-2 milyon kişinin yurt içinde tatil yapacağını öngörüyoruz" ifadelerini kullandı.



#TÜRSAB
#Wagner
#Turizm
#Turist
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