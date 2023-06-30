Wagner krizi turizmi etkilemez

Rusya’da yaşanan Wagner isyanı ve sonrasında olası iç savaş senaryoları yatışmış olsa da özellikle Rus halkında yaşanan panik turizmcilerde soru işareti oluşturdu. Olası rezervasyon iptalleri veya sonhabar döneminde gelmesi muhtemel Rus turistlerde azalma olabileceği ihtimali konuşuldu. Ancak sürecin hızla toparlanması yanında, Rusya'da gelen olumlu mesajlar sektör temsilcilerindeki soru işaretlerini kısa sürede giderdi.

TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya, Wagner krizinin oluşturduğu siyasi gerginliğin sektör açısından sorun oluşturmayacağını söyledi. Türkiye’yi tercih eden Rus turist sayısını etkilemeyeceğini belirten Bağlıkaya, “Rus misafirlerimiz için de Türkiye en önemli turizm destinasyonu olmayı sürdürecek. Bu anlamda değişiklik yaşanmasını öngörmüyoruz” dedi.

Bağlıkaya, güney şeridinde yabancı turist ve 9 günlük Kurban Bayramı tatilinden kaynaklı yoğun talep olduğuna dikkat çekti. Sezon beklentilerini değerlendiren Bağlıkaya, “Yaz sezonuna denk gelen bayram tatilleri genel olarak ülkemizde iç turizm hareketlerinin zirveye çıktığı dönemler oluyor. Seçimlerin sona ermesi ve okulların kapanmasıyla birlikte başlayan turizm hareketliliği bayram dönemiyle birlikte ciddi bir hız kazanmış durumda. Bu hareketi destekleyen bir diğer unsur da Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkması oldu. Bayramın 9 gün olmasıyla 1.5-2 milyon kişinin yurt içinde tatil yapacağını öngörüyoruz" ifadelerini kullandı.