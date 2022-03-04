Dünya Wagner Afrikadan Ukraynaya taşınıyor
AFRİKA

Wagner Afrika’dan Ukrayna’ya taşınıyor

Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısı, Avrupa’da vekalet savaşlarının da kapısını açtı. Afrika’da görev yapan Rus Wagner güvenlik şirketine ait paralı askerlerin bir kısmının işgalin öncesinde Doğu Avrupa’ya yönlendirdiği iddia edildi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​Wagner Afrika’dan Ukrayna’ya taşınıyor
Arşiv

Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısı, Avrupa’da vekalet savaşlarının da kapısını açtı. Afrika’da görev yapan Rus Wagner güvenlik şirketine ait paralı askerlerin bir kısmının işgalin öncesinde Doğu Avrupa’ya yönlendirdiği iddia edildi.

İlerleyen günlerde Afrika Kıtası’ndan Ukrayna’ya savaşmaya gidecek paralı askerlerin sayısının artması bekleniyor. Orta Afrika Cumhuriyeti Ordusu’nda çalışan üst düzey iki subaya dayandırılarak yapılan bir haberde ocak ayı içinde yüzlerce askerin Ukrayna sınırına ve Donbass bölgesine kaydırıldığı bildirildi.

Birliklerin genellikle Rus ayrılıkçıların kontrolündeki bölgelere gönderildikleri ifade edildi. Diğer Rus özel güvenlik şirketlerinden Patriot, Burundi’de, Sewa Security Service ise Orta Afrika Cumhuriyeti’nde faaliyet gösterirken, RSB ise Senegal, Libya, Nijerya’da bulunuyor.

ÇEKİMSER KALDILAR

Afrika’da varlığı en fazla bulunan Rus güvenlik şirketi Wagner; Angola, Cezayir, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Orta Afrika Cumhuriyeti, Madagaskar, Mali, Mozambik, Sudan ve Zimbabve’de faaliyet gösteriyor.

Öte yandan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda (BMGK) Ukrayna hakkında yapılan oylamada, Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısını kınayan karar tasarısı kabul edilirken, 17 Afrika ülkesi çekimser oy kullandı, 8 ülke oylamaya katılmadı, Eritre ise “hayır” oyu verdi. Ortaya çıkan tablo Afrika ülkelerinin neredeyse yarısının Ukrayna konusunda ‘tarafsız’ kaldığını işaret ediyor. Afrika özelinde BM oylamasından çıkan sonuç Rusya’nın kıtada askeri gücünü öne sürerek izlediği dış politikanın ürünü olduğu belirtiliyor.

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