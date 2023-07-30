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Dünya

Wagner Suwalki’ye gidiyor

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, yüzlerce Wagner savaşçısının, Belarus’un Polonya sınırındaki Grodno şehri yakınlarına yerleştiğini ve Rusya’nın eksklav toprağı Kaliningrad ile bağlatısı olan stratejik Suwalki Koridoru’na doğru ilerlediğini öne sürdü.

Dış Haberler
04:00 . 30/07/2023 Pazar
Yeni Şafak
Arşiv.

Arşiv.

Wagner üyelerinin Avrupa Birliği sınırından girmesi konusunda uyarılarda bulunan Polonya Başbakanı, konuyu “hibrid savaş” olarak nitelendirdi. Wagner üyelerinin Belarus’tan yasadışı göçe de olanak sağlayabileceğini söyleyen Morawiecki’ye göre 100 civarında savaşçı Polonya ve Litvanya sınırına çok yakın olan Grodno şehri civarına konuşlandırılmış durumda. Polonya İçişleri Bakanı Mariusz Kaminski, “Wagner Grubu’nun dahlinin olduğu ciddi hadiselerin” yaşanması durumunda Polonya, Litvanya ve Letonya’nın Belarus’a sınırlarını ortaklaşa kapatabileceklerini açıkladı.





#Rusya
#Wagner
#Suwalki
#Polonya
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