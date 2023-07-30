Wagner Suwalki’ye gidiyor

Wagner üyelerinin Avrupa Birliği sınırından girmesi konusunda uyarılarda bulunan Polonya Başbakanı, konuyu “hibrid savaş” olarak nitelendirdi. Wagner üyelerinin Belarus’tan yasadışı göçe de olanak sağlayabileceğini söyleyen Morawiecki’ye göre 100 civarında savaşçı Polonya ve Litvanya sınırına çok yakın olan Grodno şehri civarına konuşlandırılmış durumda. Polonya İçişleri Bakanı Mariusz Kaminski, “Wagner Grubu’nun dahlinin olduğu ciddi hadiselerin” yaşanması durumunda Polonya, Litvanya ve Letonya’nın Belarus’a sınırlarını ortaklaşa kapatabileceklerini açıkladı.