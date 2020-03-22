Wagner’den Seyfülislam hamlesi: Rus şirketle Libya'da gizli görüştüler

Libya’daki çatışmalara, gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter saflarında dahil olmasının ardından uluslararası alanda yeniden ilgi odağı haline gelen Kremlin’e yakın Rus güvenlik şirketi Wagner grubunun, Kaddafi’nin oğlu Seyfülislam Kaddafi ile ülkenin başına yeniden geçmesi için görüştüğü ve Hafter’e siyasi danışmanlık yaptığı iddia edildi.

ÜÇ DEFA GÖRÜŞMÜŞLER

ABD merkezli Bloomberg’in haberine göre, Wagner için çalışan iki Rus ajanı, başkent Trablus’taki Ulusal Mutabakat Hükümeti tarafından geçen yıl yakalandı. Yakalanan Rus ajanlara ait taşınabilir disk içindeki belgelere göre, Rus ajanlar, Libya’nın devrik lideri Muammer Kaddafi’nin Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) tarafından aranan oğlu Seyfülislam Kaddafi ile üç kez görüşme gerçekleştirdi. Bu görüşmelerden birinde, Seyfülislam Kaddafi’nin, “babasının Batı ülkelerinin seçim kampanyalarına finansal yardımda bulunduğuna ilişkin çok sayıda belgeyi” Rus ajanlara Batılı ülkelere karşı koz olarak sunduğu paylaşıldı. Seyfülislam Kaddafi’nin bir görüşmesine, bir Rus seçim kampanyası danışmanının da katıldığı paylaşılırken, Rusya’nın olası bir seçimde Kaddafi’nin oğlunu ülkede yükselen bir aktör olarak öne çıkarmayı hedeflediği aktarıldı.

“HAFTER’İN SAVAŞÇILARI BENİM TARAFIMDA”

Seyfülislam Kaddafi ile görüşmelere katılan Rusların notlarına göre, Kaddafi, “Hafter saflarındaki savaşçıların yüzde sekseninin kendi taraftarı olduğunu ve Hafter’in başkenti ele geçirmesi durumunda kendi tarafına geçeceğini” öne sürdü. Seyfülislam Kaddafi’ye Tunus’ta eğitilecek sosyal medya uzmanlarına ilişkin bir sunum yaptığı belirtilen Rusların, devrik liderin oğlunun “karşı propoganda konusunda çok ilgili olduğu” notunu aldıkları kaydedildi. Oğul Kaddafi’ye kendisinin ülkenin geleceğindeki seçimlerde aday olduğu ya da hükümette yardımcı lider rolünde bir pozisyonda yer aldığı bir projeksiyon sunan Rus Wagner şirketinin, UCM’nin bulunduğu Lahey kentinde bir destek gösterisi organize etmeyi de önerdiği paylaşıldı.

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YARDIMCISI İTİRAF ETTİ

Bloomberg’in ulaştığı son görüşmenin notlarında, Seyfülislam’ın bir sonraki toplantılarında Ruslara kendisine sadık komutanların listesini sunacağı ve Ruslara ait “Sudan’daki şirketten bu komutanlara destek yönlendirilmesi” bilgileri yer aldı. Haberde ayrıca, Seyfülislam Kaddafi’nin bir yardımcısının Rus danışmanlarla görüştüklerini itiraf ettiği ancak “Batı ülkeleriyle iyi ilişkiler geliştirmek istemelerine karşın Rusların kendilerine ilk yardım sunanlar olduğunu” eklediği aktarıldı.

Hafter’e danışmanlık

Hafter

ABD merkezli Daily Beast internet sitesinin haberine göre ise, Rus şirketi Eylül 2019’dan sonra ilgisini ülkenin doğusundaki Halife Hafter’e çevirdi ve darbeci lidere, halkla ilişkiler, yönetim projeksiyonları ve diğer başlıklarda danışmanlık hizmeti sağladı. Halife Hafter’in ülkedeki ilerleyişinin askeri kazanımlardan değil Libya’da yıkıcı bir rol oynayan Birleşik Arap Emirliklerinin sağladığı finansmanla, “aşiret liderlerini devşirerek kazandığı” belirtildi. Öte yandan, Hafter’in kendisini Rusya’ya yakın durduğu görüntüsünü yansıtarak, uluslararası alanda ve Libya içinde nüfuz elde etmeye çalıştığı, “milislerinin araçlarına Rus plakaları taktığı, Wagner elemanlarının bunları sökmek zorunda kaldığı” Rus ajanlarca not edildi. Wagner Grubu’nun gerek Hafter gerekse Seyfülislam Kaddafi için internet üzerindeki sahte kullanıcıların yönlendirdiği bir halkla ilişkiler kampanyasını üstlendiği notu düşüldü.