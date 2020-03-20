Harekat bölgeleri temiz: İdlib'de koronavirüs yok

Sınırlara termal kameralar yerleştirildi, okullarda eğitime ara verildi, meydan ve pazarlarda toplanmalar yasaklandı. Dünya Sağlık Örgütü bu hafta İdlib ve güvenli bölgelerde testler yapmak üzere hazırlıklarını başlattı. Suriye Geçici Hükümeti Başkanı Abdurrahman Mustafa, Türkiye’nin desteğiyle alınan tedbirler sonucu Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı Harekât bölgeleri ile İdlib’de koronavirüs vakasına rastlanmadığını açıkladı. Mustafa, salgının Suriye’ye de yayılması tehdidi karşısında uluslararası topluma, Türkiye’nin yükünü paylaşmaları çağrısı yaptı.