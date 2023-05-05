Wagner’in kurucusu yayımladığı videoda Şoygu ve Gerasimov’a bağırarak mühimmat istedi

Kendilerine mühimmat vermeyenlerin zengin kulüplerinde oturduklarını, keyiflerine göre savaşçılarının kaderlerini belirlediklerini öne süren Prigojin, depolarda var olan mühimmatın Wagner’e gerektiği kadar verilmesi halinde kayıplarının 5 kat daha az olacağını savundu. Prigojin,

“(Savaşçılar) buraya gönüllü geldiler ve ölüyorlar.”