Wagner’in kurucusu yayımladığı videoda Şoygu ve Gerasimov’a bağırarak mühimmat istedi

Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin.
Rus güvenlik şirketi Wagner’in kurucusu Yevgeniy Prigojin, mühimmat verilmediği için öldürüldüklerini belirttiği savaşçıların görüntüsünü yayımlayıp Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov’a bağırarak mühimmatın nerede olduğunu sordu.
Gece yayımlanan videoda kısa süre önce öldürülmüş Wagner savaşçılarının cesetlerini gösteren Prigojin, bu savaşçıların birilerinin çocukları ve birilerinin babaları olduğunu belirtti. Savaşçıların mühimmat yetersizliğinden öldürüldüğüne dikkati çeken Prigojin, mühimmat vermeyenlerin “cehennemde yanacaklarını” dile getirdi.
Prigojin, bağırarak sinirli şekilde yaptığı konuşmada, “Bizim yüzde 70 oranında mühimmatımız yetmiyor. Şoygu! Gerasimov! Nerede mühimmatlar? Bakın bunlara (yerdeki cesetlere)!” dedi.
Prigojin, Rus ordusundan gereken mühimmatın kendilerine verilmemesi halinde Ukrayna askerleri ile çatıştıkları Bahmut’tan savaşçıların bir bölümünü çekeceklerini söylemişti.