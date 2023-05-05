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Wagner’in kurucusu yayımladığı videoda Şoygu ve Gerasimov’a bağırarak mühimmat istedi

Rus güvenlik şirketi Wagner’in kurucusu Yevgeniy Prigojin, mühimmat verilmediği için öldürüldüklerini belirttiği savaşçıların görüntüsünü yayımlayıp Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov’a bağırarak mühimmatın nerede olduğunu sordu.

11:06 . 5/05/2023 Cuma
AA
Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin.

Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin.

Rus güvenlik şirketi Wagner’in kurucusu Yevgeniy Prigojin, mühimmat verilmediği için öldürüldüklerini belirttiği savaşçıların görüntüsünü yayımlayıp Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov’a bağırarak mühimmatın nerede olduğunu sordu.


"Kremlin'in aşçısı"
olarak da tanınan Prigojin, kendisine ait "Konkord" adlı şirketin sosyal medya hesabı üzerinden Ukrayna’daki savaşta yaşadıkları mühimmat sorunuyla ilgili video yayımladı.

Gece yayımlanan videoda kısa süre önce öldürülmüş Wagner savaşçılarının cesetlerini gösteren Prigojin, bu savaşçıların birilerinin çocukları ve birilerinin babaları olduğunu belirtti. Savaşçıların mühimmat yetersizliğinden öldürüldüğüne dikkati çeken Prigojin, mühimmat vermeyenlerin “cehennemde yanacaklarını” dile getirdi.


Prigojin, bağırarak sinirli şekilde yaptığı konuşmada, “Bizim yüzde 70 oranında mühimmatımız yetmiyor. Şoygu! Gerasimov! Nerede mühimmatlar? Bakın bunlara (yerdeki cesetlere)!” dedi.


Kendilerine mühimmat vermeyenlerin zengin kulüplerinde oturduklarını, keyiflerine göre savaşçılarının kaderlerini belirlediklerini öne süren Prigojin, depolarda var olan mühimmatın Wagner’e gerektiği kadar verilmesi halinde kayıplarının 5 kat daha az olacağını savundu. Prigojin,
“(Savaşçılar) buraya gönüllü geldiler ve ölüyorlar.”
ifadesini kullandı.

Şubat ayından bu yana Prigojin,
"kendilerine artık mühimmat temin edilmediğini"
ileri sürerek, Rusya Savunma Bakanlığından destek istiyordu.

Prigojin, Rus ordusundan gereken mühimmatın kendilerine verilmemesi halinde Ukrayna askerleri ile çatıştıkları Bahmut’tan savaşçıların bir bölümünü çekeceklerini söylemişti.



#Wagner
#Rusya
#Yevgeniy Prigojin
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