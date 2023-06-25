Washington Post dünyaya duyurdu: ABD Rusya'daki darbeyi biliyordu

Rusya son dönemin en sıcak 24 saatini geride bıraktı.





Ukrayna'daki savaş son sürat devam ederken Rusya güne Wagner isyanı ile uyandı.





Wagner güçlerinin Rostov'da kontrolü sağlaması ve Moskova'ya doğru yürüyüşe geçmesi ise başkentte kırımızı alarm verilmesine neden oldu.





Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde başkentin girişine savunma siperleri kazıldığını görüldü.

Dünyanın nefesini tutarak takip ettiği yürüyüş dün akşam sona erdi.





Wagner lideri Yevgeni Prigojin, Rusya'nın başkenti Moskova'ya ilerleyen savaşçılarının Belarus'un girişimiyle varılan anlaşma sonrası geri geçti.

Prigojin'in Belarus'a gideceği ve hakkındaki suçlamaların düşürüleceği açıklandı.





ABD'nin önde gelen gazetelerinden Washington Post'un iddiası ile gözlerin ABD'ye çevrilmesine neden oldu.

Beyaz Saray haftalar önce öğrendi





Washington Post 'ABD casusları Haziran ortasında Prigozhin'in Rusya'da silahlı eylem planladığını öğrendi' başlığı ile okurlarının karşısına çıktı.





Habere göre ABD istihbaratı Beyaz Saray ile diğer devlet kurumlarına acilen bilgi verdi.





Başka bir deyişle ABD olacakları günler öncesinden biliyordu. Bu hamle nedeniyle ABD'li yetkililer Wagner isyanına hazırlıksızyakalanmadı.





İsminin gizli kalması koşuluyla konuşan bir ABD'li yetkili, 'liderliğe bir şeyler olduğunu söyleyebilecek kadar yeterli sinyal vardı. Yani buna hazır olduklarını düşünüyorum' dedi.





Yetkili, geçtiğimiz iki hafta boyunca Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in iktidarda kalıp kalmayacağı ve herhangi bir istikrarsızlığın Rusya'nın nükleer cephaneliğinin kontrolü için ne anlama gelebileceği konusunda 'yüksek endişe' olduğunu söyledi.





adı gizli tutulan yetkili, 'Bu doğrultuda birçok soru vardı' dedi.





Washington Post bir başka haberinde Wagner isyanının başarısız olduğunu ancak son 24 saatte yaşananların güvenlik açıklarını ortaya çıkardığını ve Putin'in imajına darbe vurduğunu yazdı.

NYT doğruladı: Bilgilendirilmişlerdi





New York Times gazetesinin istihbarat kaynaklarına dayandırdığı haberine göre de Wagner'in ve lideri Prigojin'in kalkışması hakkında ABD'li yetkililer bilgilendirilmişti.





New York Times, Çarşamba günü yetkililerin, Prigojin'in hamle yapmaya hazırlandığı hakkında bilgilendirildiğini aktardı.





Habere göre, Pentagon ilk olarak, bu hamlenin Moskova'nın nükleer silah cephaneliği üzerindeki kontrolünü nasıl etkileyeceği hakkında endişesini bildirdi.





ABD Savunma Bakanlığı, uzun süredir Wagner grubu ile Moskova arasında gerilen ilişkileri takip ediyordu.

Kremlin'den Wagner açıklaması: Savaşı etkilemeyecek





Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, Rus paralı asker grubu Wagner'in isyanının Ukrayna'daki işgali etkilemeyeceğini ileri sürdü.





Wagner güçlerinin Ukrayna işgalinde rol oynadığı bilinse de tam olarak kaç Wagner askerinin Ukrayna'ya gönderildiği ve işgal bölgelerinde yer aldığı bilinmiyor.





Peskov 'Wagner savaşçıları, cephedeki liyakatleri göz önünde bulundurularak yargılanmayacak' dedi.





İsyancı Wagner güçlerinin Rostov kentinden çekilmelerinin ardından, Rus medyası otoyollardaki tüm kısıtlamaların kaldırıldığını duyurdu.





Gece saatlerinde Wagner lideri Prigojin de, Rostov'u terk ettiğini gösteren görüntüler yayınlanmıştı.





Wagner bünyesindeki paralı askerler günün ilk saatlerinde kente girmişti.



