Dünya Washington Postun iddiası ABD ve müttefikleri sürgündeki bir Ukrayna hükümetine hazırlanıyor
AMERİKA

Washington Post'un iddiası: ABD ve müttefikleri sürgündeki bir Ukrayna hükümetine hazırlanıyor

ABD’nin yüksek tirajlı gazetelerinden Washington Post, Kiev'in düşmesi durumunda ABD ve müttefiklerinin sürgündeki bir Ukrayna hükümetine hazırlandığını iddia etti. Gazete, güvenlik ekibinin Zelenskiy ve kabine üyelerini hızlıca yeniden başka bir noktaya yerleştirmek için planlarının hazır olduğunu yazdı.


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Washington Postun iddiası: ABD ve müttefikleri sürgündeki bir Ukrayna hükümetine hazırlanıyor
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Gazetenin ABD ve Avrupa’dan yetkili kaynaklara dayandırdığı haberinde, Rusya ordusunun Ukrayna'da ilerleyişini sürdürerek ülkede işgale karşı kanlı ve uzun bir isyana zemin hazırlayacağına inanıldığı ifade edildi.

ZELENSKıY VE KABİNE ÜYELERİ İÇİN KAÇIŞ PLANI YAPILDI

ABD’nin Ukrayna’ya sağladığı silah yardımlarının bu uzun dönem için hayati önemde olduğu değerlendirilen haberde, ABD Dışişleri Bakanlığı ile Pentagon’un, Rusya güçlerinin Kiev’i tamamen ele geçirme ihtimaline karşı Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile kabinesinin kaçışı üzerine planlar yaptığı kaydedildi.

"HER TÜRLÜ SENARYO İÇİN PLANLAMA YAPIYORUZ"

Haberde, ismi gizli tutulan bir yetkilinin, “Zelenskiy'in Polonya'da sürgündeki bir hükümet kurduğu bir senaryo da dahil olmak üzere, şu anda her olasılık için acil durum planlaması yapıyoruz.” ifadesine yer verildi.

Zelenskiy’in bu süreçte ABD’li yetkililerle daha güvenli bir yere geçmesi konusunu görüştüğü, Kiev'in düşmesi durumunda güvenlik ekibinin Zelenskiy'i ve kabine üyelerini hızlıca yeniden başka bir noktaya yerleştirmeye hazır planlarının olduğunu belirttiği aktarıldı.

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