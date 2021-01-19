Dünya Washingtonda büyük panik Bütün yollar kapatıldı
AMERİKA

Washington'da büyük panik: Bütün yollar kapatıldı

ABD'nin başkenti Washington'da 6 Ocak'ta yaşanan olayların gölgesinde 20 Ocak'ta yapılacak başkanlık yemin töreni için güvenlik önlemleri artırılırken, kentin sokaklarındaki bariyerler dikkat çekti. Sosyal medyada paylaşılan Washington haritasında neredeyse tüm sokakların kapatıldığı görülüyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Haritada tüm yolların kapatıldığı görüldü.
Haritada tüm yolların kapatıldığı görüldü.

ABD'nin başkenti Washington'da 6 Ocak'ta yaşanan olayların gölgesinde 20 Ocak'ta yapılacak başkanlık yemin töreni için güvenlik önlemleri artırılırken, törende görevli askerlerden gelebilecek muhtemel bir tehdide karşı da önlemler alınmaya devam ediyor.

YOLLAR KAPATILDI

Kentte alınan yoğun güvenlik önlemi şehir merkezinin haritasında da görüldü. Washington'da neredeyse tüm sokakların bariyerlerle tutulduğu görüldü.

Yerde yatan askerlerin görüntüsü tepki çekmişti: ABD Kongre binasına askeri sedye yığını
DÜNYA
Yerde yatan askerlerin görüntüsü tepki çekmişti: ABD Kongre binasına askeri sedye yığını

NE OLMUŞTU?

ABD Kongresinde 6 Ocak'ta yaşanan baskında 1'i polis 5 kişi hayatını kaybetmiş, onlarca kişi de yaralanmıştı. Halen süren FBI soruşturma sürecinde en az 160 kişiye karşı dava açıldığı bildirilmişti.

Demokratların "isyana teşvik" ile suçladığı ABD Başkanı Trump'a yönelik azil maddesi, Temsilciler Meclisindeki oylamada kabul edilmişti. Trump'ın Kongre olayları kapsamında suçlu olup olmadığına Senatoda yapılacak oylamada karar verilecek.

Savaşa hazırlanır gibi: Yemin töreni öncesi Washington'a asker yığıldı
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Kongre olayları ile ilgili soruşturma genişletilerek devam ederken, Trump'ı destekleyen bazı gruplar Demokrat Joe Biden'ın Başkanlık Yemin Töreni'nin düzenleneceği 20 Ocak'ta 50 eyalette silahlı gösteri düzenleyeceğini açıkladı.
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Bu bilgilerin yanı sıra bazı silahlı eylemlerin de yaşanabileceği istihbaratı üzerine, ABD ordusu Washington'a sevk ettiği 8 bin 500 Ulusal Muhafız sayısını önce 21 bine, ardından 25 bine kadar çıkaracağını açıkladı.
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Washington'da şu anda bulunan Ulusal Muhafız sayısının, Pentagon'un geçen hafta duyurduğu çekilme sürecinden önce Afganistan ve Irak'taki ABD askerlerinin sayısının toplamından fazla olduğu belirtildi.
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Daha önceki olay ve törenlerde ağır silahları olmadan görev yapan Ulusal Muhafızların, Biden'ın yemin töreninde ağır silahlarla görev alacak olması dikkati çekti.
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Trump'ın 20 Ocak 2017'deki başkanlık yemin töreninde 8 bin Ulusal Muhafız görev yaparken, eski Başkan Barack Obama'nın 20 Ocak 2013'teki yemin töreninde 8 bin, 20 Ocak 2009'daki yemin töreninde ise 10 bin Ulusal Muhafız görev yapmıştı.
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Savaşa hazırlanır gibi: Yemin töreni öncesi Washington'a asker yığıldı
ABD'de seçim sürecindeki gerginlikler ve Kongrede yaşanan şiddet olaylarının gölgesinde gerçekleşecek Başkanlık Yemin Töreni için başkent Washington'da ve Savunma Bakanlığında (Pentagon) son yıllarda benzeri görülmemiş güvenlik önemleri alındı.

ABD'den en ilginç fotoğraflar: Aksiyon filmlerini aratmayan gece!
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ABD'den en ilginç fotoğraflar: Aksiyon filmlerini aratmayan gece!
ABD'nin başkenti Washington DC'de Başkan Donald Trump taraftarlarının Kongre binasını basmasıyla kontrolden çıkan olaylarda 4 kişi öldü, 52 kişi gözaltına alındı. Olaylı geceden birbirinden ilginç kareler medyaya yansıdı.


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