Washington'da büyük panik: Bütün yollar kapatıldı

ABD'nin başkenti Washington'da 6 Ocak'ta yaşanan olayların gölgesinde 20 Ocak'ta yapılacak başkanlık yemin töreni için güvenlik önlemleri artırılırken, kentin sokaklarındaki bariyerler dikkat çekti. Sosyal medyada paylaşılan Washington haritasında neredeyse tüm sokakların kapatıldığı görülüyor.
ABD'nin başkenti Washington'da 6 Ocak'ta yaşanan olayların gölgesinde 20 Ocak'ta yapılacak başkanlık yemin töreni için güvenlik önlemleri artırılırken, törende görevli askerlerden gelebilecek muhtemel bir tehdide karşı da önlemler alınmaya devam ediyor.
YOLLAR KAPATILDI
Kentte alınan yoğun güvenlik önlemi şehir merkezinin haritasında da görüldü. Washington'da neredeyse tüm sokakların bariyerlerle tutulduğu görüldü.
NE OLMUŞTU?
ABD Kongresinde 6 Ocak'ta yaşanan baskında 1'i polis 5 kişi hayatını kaybetmiş, onlarca kişi de yaralanmıştı. Halen süren FBI soruşturma sürecinde en az 160 kişiye karşı dava açıldığı bildirilmişti.
Demokratların "isyana teşvik" ile suçladığı ABD Başkanı Trump'a yönelik azil maddesi, Temsilciler Meclisindeki oylamada kabul edilmişti. Trump'ın Kongre olayları kapsamında suçlu olup olmadığına Senatoda yapılacak oylamada karar verilecek.