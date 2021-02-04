Dünya Yabancı basının gözü kulağı Türkiyede İngiliz Gazetesi Guardian Boğaziçi eylemlerini Geziyle kıyasladı
AVRUPA

Yabancı basının gözü kulağı Türkiye'de: İngiliz Gazetesi Guardian Boğaziçi eylemlerini Gezi'yle kıyasladı

İngiliz Basını Guardian gazetesi, Boğaziçi Üniversitesi'ndeki provakatif gösterileri 2013'te Gezi Parkı olayları ile kıyasladı. Gazete Boğaziçi'ndeki gösterilere üstü kapalı destek vererek "2013 Gezi Parkı hareketinden bu yana Türkiye'deki en büyük sivil ayaklanma" olarak nitelendirdi.

Haber Merkezi Diğer
Boğaziçi Üniversitesi'nde provokatörlerin eylemleri bitmek bilmiyor.
Boğaziçi Üniversitesi'nde provokatörlerin eylemleri bitmek bilmiyor.

İngiliz basını, Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü görevine Melih Bulu'nun atanması bahanesiyle başlayan protestoları desteklemeye devam ediyor.

  • Guardian gazetesi, "Türkiye'de gösterilerin gün geçtikçe büyüdüğünü" belirterek, olayların yayılmasına yönelik üstü kapalı destek verdi.

Boğaziçi Üniversitesi'ne "devlet onaylı bir rektörün atanmasıyla ilgili protestoların arttığı" aktarılırken, şu ifadeler kullanıldı:

GUARDIAN'IN ASILSIZ İDDİALARI: HÜKÜMETİN SIZMA GİRİŞİMİ

"Bulu'yu atama kararı, üniversite üyeleri tarafından demokratik olmadığı gerekçesiyle kınandı ve hükümetin ülkenin son sol eğilimli kurumlarından birine sızma girişimi olarak yorumlandı."

New York Times gazetesi de boş durmadı: Amerikan basınından Boğaziçi'ndeki olaylara destek
DÜNYA
New York Times gazetesi de boş durmadı: Amerikan basınından Boğaziçi'ndeki olaylara destek

"GEZİ'DEN BU YANA EN BÜYÜK AYAKLANMA"

Gezi kalkışması benzeri ayaklanmanın hayalini dile getiren gazetenin haberinde, "2013 Gezi Parkı hareketinden bu yana Türkiye'deki en büyük sivil ayaklanma gösterilerinde protestocularla polis arasında çıkan çatışmalarda bu hafta İstanbul'da en az 250, Ankara'da 69 kişi gözaltına alındı" denildi.

  • Ayrıca "gençlerin dinden uzaklaşmaya başladığı" şeklinde ifadelere yer verilerek, Türkiye hakkında kirli algı operasyonu oluşturulmaya çalışıldı.

Dışişleri'nden ABD'nin Boğaziçi açıklamalarına tepki: Türkiye’nin içişlerine müdahale etmeye kalkışmak kimsenin haddi değildir
GÜNDEM
Dışişleri'nden ABD'nin Boğaziçi açıklamalarına tepki: Türkiye’nin içişlerine müdahale etmeye kalkışmak kimsenin haddi değildir

Eylemlerde 'Gezi'ye açık gönderme: Ankara Üniversitesi'nde 'Mesele Boğaziçi değil' pankartı
GÜNDEM
Eylemlerde 'Gezi'ye açık gönderme: Ankara Üniversitesi'nde 'Mesele Boğaziçi değil' pankartı

Boğaziçi Üniversitesi'nde provokatörler polise saldırdı: Rektörlük binasını ablukaya aldılar
GÜNDEM
Boğaziçi Üniversitesi'nde provokatörler polise saldırdı: Rektörlük binasını ablukaya aldılar
Abone Ol Google News
iPhoneların şarjı daha uzun gidecek

iPhone'ların şarjı daha uzun gidecek

​Yeni güncelleme arka plandaki uygulamaları hızlıca kapatıyor.
Hareket sürekli varyıkıcı deprem yok

Hareket sürekli var
yıkıcı deprem yok

​Fay hattında büyük yarık ve çukurlar oluştu, GPS'le izlendi.
Türkiyenin nüfusu 2020de 83 milyon 614 bin 362 kişiye ulaştı

​Dışişleri'nden ABD'nin Boğaziçi açıklamalarına sert tepki.

​FETÖ'cü şüphesiyle merkeze çekilmesine rağmen tuğgeneral oldu.
Boğaziçi soruşturması

Boğaziçi soruşturması

Tutuklanmaları istemiyle hakimliğe sevk edilen 30 kişi salıverildi.
Halk TV'den tehlikeli provokasyon

Halk TV'den tehlikeli provokasyon

​Polisi hedef göstererek 'Sokağa inin' çağrısı yaptılar.
Bilmiyordum<br>benim suçum değil

Bilmiyordum
benim suçum değil

​Rum lider Anastasiadis'in 'Altın Pasaport' nedeniyle başı dertte.
İstanbul Valiliği<br>duyurdu

İstanbul Valiliği
duyurdu

Kadıköy'deki gösterilere katılan 5 kişi yakalandı 3 kişi ise aranıyor.
Durdurulamıyor

Durdurulamıyor

​Yusuf Yazıcı attı, Lille farka gitti.
Kapatmak için gerekçe bulun

Kapatmak için gerekçe bulun

​Fransa'da Müslümana hayat hakkı yok.
Muğla'da korkunç olay

Muğla'da korkunç olay

​17 yaşındaki oğlu tarafından bıçaklanarak öldürüldü.
Kastınızı biliyoruz

Kastınızı biliyoruz

​Eylemleri yönlendirenlerin, hangi niyete hizmet ettiği sorgulanıyor.
42 kişi öldü o hayatta kaldı

42 kişi öldü o hayatta kaldı

​Bahçesaray'daki çığ felaketinden camda gördüğü ışık kurtardı.
Teknofest heyecanı başlıyor

Teknofest heyecanı başlıyor

​Albayrak Grubu'nun sponsoru olduğu, dünyanın en büyük festivaline başvurular başladı.
Gülen'in kutsal ruhu

Gülen'in kutsal ruhu

​'Kuzu' ve 'Aslan' FETÖ yayınlarında.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.