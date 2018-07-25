Dünya Yahudi işgalciler Batı Şeriadaki yasa dışı yerleşim yerlerine geri dönüyor
ORTADOĞU

Yahudi işgalciler Batı Şeria'daki yasa dışı yerleşim yerlerine geri dönüyor

İşgalci İsrail eski Başbakanı Ariel Şaron'un 2005'te Batı Şeria'da boşalttığı yasa dışı yerleşim bölgesine, Yahudi işgalciler geri dönüyor.

Haber Merkezi AA
Arşiv: İşgalci İsrail, yasa dışı yerleşim yerlerine yeni evler inşaa ediyor.
Arşiv: İşgalci İsrail, yasa dışı yerleşim yerlerine yeni evler inşaa ediyor.

İşgalci İsrail'in 2005'te Batı Şeria'nın Cenin kentinde dönemin Başbakanı Ariel Şaron'un kararıyla boşalttığı yasa dışı yerleşim birimlerine Yahudi işgalcilerin dönmeye başladığı belirtildi.

Batı Şeria'daki yasa dışı yerleşimlerden sorumlu Filistinli hükümet yetkilisi Gassan Daglas, 2005 yılında Batı Şeria'nın kuzeyindeki 4 yerleşim biriminin boşaltılmasıyla bölgeden çıkan Yahudi yerleşimcilerin eski yerlerine dönmeye başladıklarını söyledi.

Daglas, İsrail hükümeti ve parlamentosunda yerleşimcilerin dönüşünü isteyenlerin bulunduğunu belirtti.

İsrail hükümetine siyonistler hakim

Durumun oldukça tehlikeli olduğunun altını çizen Daglas, terör ve aşırılık konusunda Siyonist lobinin İsrail hükümetine tamamen hakim olduğuna ve İsrail ordusunun sadece yasa dışı yerleşimcilere hizmet ettiğine dikkati çekti.

Daglas, Filistinlilere karşı şiddet ve saldırılar sırasında, İsrail ordusunun daima Yahudi yerleşimcilerin yanında yer alarak, onları savunduğunu, bu konuda görüntülü delillere sahip olduklarını vurguladı.

Ariel Şaron, 2005'te "İlişkiyi koparmak" adını verdiği plan çerçevesinde Gazze ve Batı Şeria'daki Yahudi yerleşim bölgelerini boşaltma kararı almıştı.

Yerleşimcilerin dönmeye başladığı ifade edilen Tirselle-Sanor yasa dışı Yahudi işgal birimleri, Fundukumiyye köyüne ait arazilerin gasbedilmesi yoluyla 1977'de kurulmuştu.

Şeyh Raid Salah'ın yeğeni gözaltına alındı
DÜNYA
Şeyh Raid Salah'ın yeğeni gözaltına alındı

İsrail askerleri 13 Filistinliyi gözaltına aldı
DÜNYA
İsrail askerleri 13 Filistinliyi gözaltına aldı

Filistinli Meryem: Kudüs ebedi başkentimiz
DÜNYA
Filistinli Meryem: Kudüs ebedi başkentimiz

Bedelli TBMM'den geçti

Bedelli TBMM'den geçti

​Bedelli askerlik düzenlemesinin ilk maddesi kabul edildi.
Yunan feribotuna yardım

Yunan feribotuna yardım

Arızalanan Yunan feribotunu Bodrum Limanı'na çekildi.
Tabuta Sığmayanlar

Tabuta Sığmayanlar

Şehit Mahmut Bilgin'in aziz hatırasını yâd ediyoruz.
Fitch'tenTürkiye tahmini

Fitch'tenTürkiye tahmini

Ticaret savaşı ekonomiye katkı sunabilir.
Yahudi işgalciler geri dönüyor

Yahudi işgalciler geri dönüyor

Batı Şeria'daki boşalttıkları yasa dışı yerleşim yerlerine dönüyorlar.
Bedelli askerlik Meclis'te

Bedelli askerlik Meclis'te

​TBMM Genel Kurulu'nda bedelli askerlik görüşmeleri başladı.
Kaybeden olmadı

Kaybeden olmadı

Borsa İstanbul'da hiçbir sektör endeksi kaybettirmedi.
İstanbul'u sağanak vurdu

İstanbul'u sağanak vurdu

Sağanak nedeniyle bazı metro ve tramvay seferleri durduruldu.

Terörle mücadelede yeni dönem

Terörle mücadelede yeni dönem

Kanun teklifi TBMM'de kabul edildi.
Brunson'a ev hapsi

Brunson'a ev hapsi

​ABD'li rahip Andrew Brunson'a adli kontrol şartı.
İhbar yağdı

İhbar yağdı

İki yıldan beş yıla kadar hapis cezası var.
ABD'li rahip uçurdu

ABD'li rahip uçurdu

​Ev hapsi kararıyla 14 yılın en hızlı yükselişi yaşandı.
Şerhler kalktı

Şerhler kalktı

155 bin kişinin pasaport şerhi kaldırıldı.
16 yıllıkdavayı kaybetti

16 yıllıkdavayı kaybetti

​83 yıldır kullanılan şekil mahkemeye taşınmıştı.
Emsal karar

Emsal karar

Kaza halinde kasko şirketi ödeme yapmayacak.
'Hem komşuhem ortak'

'Hem komşuhem ortak'

Başkan Erdoğan'dan, İran'la ilgili açıklama.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.