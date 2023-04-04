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Dünya

Yahudi üniversitesinin LGBT kararı ABD gündemine oturdu: 230 milyon dolarla tehdit ediliyorlar

ABD'de Yeşiva isimli Yahudi üniversitesi, uygulamayı kabul ettiği 'ayrımcılık karşıtı yasa' ile devletten 230 milyon dolarlık destek alıyordu. Üniversite bu yasa kapsamında LGBT oluşumlarına da göz yumuyordu. Ancak üniversitenin kendisini 'eğitim kurumu' yerine 'dini kurum' olarak tanımlamayı seçmesiyle söz konusu para desteğini kaybedebileceği belirtiliyor.

03:10 . 4/04/2023 Salı
Yeni Şafak
ABD'de Yahudilere ait Yeşiva Üniversitesi

ABD'de Yahudilere ait Yeşiva Üniversitesi

ABD'de Yahudilere ait dini ve fenni ilimlerin verildiği Yeşiva Üniversitesi, verdiği LGBT karşıtı kararla ülkenin gündemine oturdu.

New York'ta bulunan Yeşiva Üniversitesi, 2021 yılında 'ayrımcılık karşıtı yasa' yürürlüğe girmeden önce kendisini bir 'eğitim kurumu' olarak tanımlıyordu ve bu sayede devletten 230 milyon dolarlık bir destek alıyordu.

Yahudi okulu, söz konusu yasa kapsamında ise eşcinsellik propagandası yapan LGBT derneklerine izin vermek zorunda kalıyordu. Ancak okulun artık kendisini 'eğitim kurumu' yerine 'dini kurum' olarak tanımlamayı seçtiği belirtildi.

Okulun bu karar sonucu LGBT’nin üniversite içindeki faaliyetlerini önlemeye çalıştığı bildirildi.

Yahudi okulu 230 milyon doları almak için mi LGBT'ye desteği kabul etti?

Ancak Yahudi okulunun bu kararı tartışmaları da beraberinde getirdi. Okulun sırf 230 milyon dolarlık desteği alabilmek adına 'ayrımcılık karşıtı yasa'yı kabul ettiği iddiası gündeme geldi.

Bu gelişmeler üzerine ise ABD’li bir vekil bir devlet savcısı görevlendirerek üniversitenin devletten aldığı yardım hakkında inceleme başlattı.

İnceleme sonucuna göre, Yeşiva Üniversitesi'nin devletten aldığı 230 milyon dolar destekten olabileceği belirtiliyor.



#Yeşiva Üniversitesi
#Yahudi okulu
#dini okul
#ABD
#New York
2 saat önce
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