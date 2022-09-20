Yahudi işgalciler Batı Şeria'da "silahlı milis grup" oluşturdu

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Cumhurbaşkanı Erdoğan BM Genel Kurulu'nda dünyaya seslendi: Dünya 5'ten büyüktür ve daha adil bir dünya mümkündür

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda dünyaya seslendi. Burada önemli açıklamalarda bulunan Erdoğan "Dünya 5'ten büyüktür ve daha adil bir dünya mümkündür gerçeğin altını her platformda en kuvvetli şekilde altını çizmeye devam edeceğiz" dedi. Terörle mücadelede dünyaya tepki gösteren Erdoğan "Ülkemize saldırılar gerçekleştirilen, Suriye'nin toprak bütünlüğünü tehdit eden PKK ve türevlerine karşı Türkiye'nin kayıtsız kalması mümkün değildir. Terörü desteklemekten vazgeçin" ifadelerini kullandı.