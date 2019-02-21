Dünya Yahudi yerleşimcilerden Batı Şeriada ırkçı saldırı
ORTADOĞU

Yahudi yerleşimcilerden Batı Şeria'da ırkçı saldırı

İşgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere ait bölgede Yahudi yerleşimciler baskın düzenledi. Filistinlilerin evlerine ve arabalarına ırkçı sloganlar yazarak zarar verdi.

Haber Merkezi AA
Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki topraklarda tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.
Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki topraklarda tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.

İşgal altındaki Batı Şeria’da bir Filistin beldesine baskın düzenleyen Yahudi yerleşimciler, bazı evlerin duvarlarına ırkçı sloganlar yazdı, Filistinlilere ait araçlara zarar verdi.

  • Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, sayıları belirlenemeyen bir grup Yahudi yerleşimci gece saatlerinde Ramallah'a bağlı Ras Karkar beldesine düzenledikleri baskında Filistinlilere ait 10 aracın lastiklerini kesti. Söz konusu araçların üzerine ve bazı evlerin duvarlarına ırkçı sloganlar yazdı.

Filistinlilere ait mülkleri hedef alan saldırılarla gündeme gelen "Bedel Ödetme” isimli radikal Yahudi örgüt, işgal altındaki Doğu Kudüs ve Batı Şeria'nın yanı sıra İsrail'deki Filistin köy ve şehirlerinde de benzer saldırılar gerçekleştiriyor.

Filistinlileri tahrik eden Yahudi yerleşimci
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Filistinlileri tahrik eden Yahudi yerleşimci
Kudüs şehri içinde, Filistinlilerin yoğun olarak bulunduğu bir mahallede bölünmüş bir yol ortasında park ettiği otomobilin üstüne çıkan bu aşırı uçlu Yahudi, otomobilinin ses sistemini sonuna kadar açmış ve şarkı söyleyerek dans ediyor.
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250 yasa dışı Yahudi yerleşimi

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da 250'ye yakın yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerlerde ikamet eden 400 binden fazla Yahudi yerleşimci, Batı Şeria'da işgal boyunduruğu altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zor hale getiriyor.

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