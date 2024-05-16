Yalancının mumu çabuk söndü: ABD’den İsrail’e Refah saldırısı için 1 milyar dolar

Gazzze’de 35 bin kişiyi öldüren terör devleti İsrail, kara saldırısı başlattığı Refah’ta kapsamlı bir katliam yapmaya hazırlanırken, geçtiğimiz günlerde, “Refah’a saldırırsa silah vermeyiz” diyen ABD Başkanı Joe Biden’ın foyası ortaya çıktı. Amerikan Wall Street Journal (WSJ) gazetesi, ABD yönetiminin en az 1 milyar dolarlık mühimmatın İsrail'e gönderilmesi için Kongre'yi bilgilendirdiğini belirtti. İşgalin ve soykırımın sponsoru ABD’nin lideri Biden’ın kameralar karşısında soykırıma karşı tavır takınırken kapalı kapılar ardında İsrail’e silah vermeye devam ettiğinin açığa çıkması, “Yalancının mumu çabuk söndü” yorumuna neden oldu. Biden’ın Refah çıkışını, kasım ayında yapılacak olan başkanlık seçimi öncesi ülkede yükselen tansiyonu düşürmek ve seçmenini elinde tutmak adına yaptığı düşünülüyor.

KONGRE’NİN ONAYINDA

Gazetenin konuya aşina Amerikalı hükümet ve Kongre yetkililerine dayandırdığı haberine göre, Biden yönetimi, İsrail'e mühimmat gönderilmesi için harekete geçti. İsrail'e sağlanması planlanan silahlar arasında tank mühimmatı, askeri araç ve havan topu bulunduğu belirtildi. Satışın tamamlanması için Kongre'nin onayı gerekiyor.

GÖSTERMELİK ÇIKIŞLAR

ABD Başkanı Joe Biden, 8 Şubat’ta partisinden gelen baskı üzerine Ulusal Güvenlik Memorandumu (NSM-20) yayımlamış, bununla ABD’den askeri yardım alan ve çatışmalara karışan tüm ülkelerin uluslararası hukuka uymaları ve insani yardımları engellememeleri konusunda "inandırıcı ve güvenilir yazılı güvenceler" vermeleri talep edilmişti. Biden, 9 Mayıs'ta yaptığı açıklamada da Refah'a büyük bir saldırı düzenlemesi halinde İsrail'e silah yardımlarını askıya alacağını söylemiş, Biden'ın bu açıklamasına hem ABD'de Cumhuriyetçi Partiden hem de İsrail tarafından tepki gelmişti.

İNGİLTERE DE SİLAH VERECEK

Diğer yandan İsrail’in bir diğer büyük müttefiki İngiltere de yaşanan zulme karşı kayıtsız kalarak İsrail’e silah vermeye devam edeceğini duyurdu. İngiltere Başbakan Yardımcısı Oliver Dowden, İsrail’e silah ihracatına devam edeceklerini açıkladı. Dowden, Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da İngiltere-Suudi Arabistan Ticaret Konferansı’nda yaptığı açıklamada, İngiltere’nin İsrail’e silah ihracatını onaylamaya devam edeceğini ve Refah’taki geniş çaplı bir İsrail operasyonunun da buna engel olmayacağını ifade etti. “Hiçbir eylem kırmızı çizgiyi temsil etmez” diyen Dışişleri Bakanı, terör devletine desteklerini sürdüreceklerini kaydetti.

Antony Blinken

Savaşın ortasında gitar çaldı

Rusya’nın 30 bin askerle Harkiv’e yürüdüğü dönemde Ukrayna’yı ziyaret eden ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Kiev'de gittiği bir barda elektronik gitar çalıp şarkı söyledi. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, X hesabından yaptığı paylaşımda, Bakan Blinken'ın Kiev'de ziyaret ettiği bir bardaki fotoğrafı paylaştı. ABD'nin Ukrayna'ya gereken desteği son dönemde vermediği yorumları yapılırken, Blinken'ın gitar çalması eleştirilere neden oldu.







