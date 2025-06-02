Yanardağda korkutan patlama: Alarm verildi, insanlar bölgeyi terk ediyor

İtalya Ulusal Jeofizik ve Volkanoloji Enstitüsü (INGV) tarafından yapılan açıklamada, gece 04.14’te (TSİ 03.14) Etna’daki faaliyetlerin “yüksek şiddette” olduğu belirtildi. Enstitü, “Yanardağdaki hareketlilik devam ediyor ve yoğunluğu giderek artarak sürekli patlamalar şeklinde sürüyor” değerlendirmesinde bulundu.





Etna'nın faaliyeti sonucunda devasa duman bulutları gökyüzüne yükseldi. Püsküren kül ve dumanlar, İtalya’nın güneybatı yönüne doğru sürüklenirken, turuncu kodlu havacılık alarmı verildi.





O anlarda bölgede bulunan çok sayıda turist, yanardağdan çıkan dumanları ve art arda gelen patlamaları görünce büyük panik yaşadı. Görgü tanıklarına göre, dumanın gökyüzünü kaplamasıyla birlikte tatilciler kaçışmaya başladı.





Yetkililer, volkanik hareketliliğin yakından takip edildiğini duyururken, özellikle havacılık ve sivil savunma birimleri alarma geçti. Etna’da benzer türdeki volkanik faaliyetlerin daha önce de bölge trafiğini ve hava ulaşımını etkilediği biliniyor.







