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Şiddetli yağışlar can aldı: Ordu sahaya indi

Şiddetli yağışlar can aldı: Ordu sahaya indi

14:232/06/2025, Pazartesi
IHA
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Hindistan'da sel ve toprak kayması: 34 ölü
Hindistan'da sel ve toprak kayması: 34 ölü

Hindistan’da şiddetli yağışlar sel ve toprak kaymasına yol açtı. Çeşitli doğal afetler nedeniyle ülkede en az 34 kişi hayatını kaybederken, komşu Bangladeş’te ise 4 kişi yaşamını yitirdi.

Hindistan'da şiddetli yağışlar hayatı olumsuz etkiledi. Ülkenin kuzeydoğusundaki eyaletlerde 4 gündür etkili olan şiddetli yağışlar sel ve toprak kaymasına yol açtı.


Yetkililer, yaşanan felaketlerde en az 34 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Eyalette mahsur kalan turistlerin tahliye edilmeye başlandığını aktarıldı.


Meghalaya ve Manipur eyaletlerinde ise, sel ve toprak kayması nedeniyle mahsur kalanları kurtarmak üzere orduya bağlı kurtarma ekipleri görevlendirildi.


Meteoroloji dairesi, bölgede yağışların şiddetini artıracağı uyarısında bulundu.


BANGLADEŞ'TE TOPRAK KAYMASI


Öte yandan, Hindistan'ın komşusu Bangladeş'te meydana gelen toprak kaymasında aynı aileden en az 4 kişi öldü.


Yetkililer, yeni toprak kaymaları ve ani sel baskınları olabileceği uyarısında bulunarak, risk altındaki bölgelerde yaşayan vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı.



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