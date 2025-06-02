Şiddetli yağışlar can aldı: Ordu sahaya indi

Hindistan'da şiddetli yağışlar hayatı olumsuz etkiledi. Ülkenin kuzeydoğusundaki eyaletlerde 4 gündür etkili olan şiddetli yağışlar sel ve toprak kaymasına yol açtı.

Meghalaya ve Manipur eyaletlerinde ise, sel ve toprak kayması nedeniyle mahsur kalanları kurtarmak üzere orduya bağlı kurtarma ekipleri görevlendirildi.