Dünya Yaptırım kararı verildi ABD Senatosu tasarıyı kabul etti
AMERİKA

Yaptırım kararı verildi: ABD Senatosu tasarıyı kabul etti

Yaptırım kararı verildi: ABD Senatosu tasarıyı kabul etti

Tasarı, ABD'nin Hong Kong'a tanıdığı "ayrıcalıklı ticaret statüsünün" her yıl gözden geçirilmesini ve insan hakları ihlallerine yol açan Çinli ve Hong Konglu yöneticilere yaptırım uygulanmasını öngörüyor. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Gıng Şuang, "Tasarı, Çin'in kalkınmasını, Hong Kong'un istikrarını ve refahını baltalamaya çalışan Çin karşıtı, aşırılıkçı ve şiddete başvuran radikalleri cesaretlendirmeyi amaçlamaktadır" dedi.

Haber Merkezi AA
Protestocular, Hong Kong Politeknik Üniversitesi dışındaki polislerle çatışıyor.
Protestocular, Hong Kong Politeknik Üniversitesi dışındaki polislerle çatışıyor.

ABD Senatosu, Çin'in Özel İdari Bölgesi Hong Kong'da insan hakları ihlallerine yol açan Çinli ve Hong Konglu yöneticilere yaptırım uygulanmasını ve bölgenin "ayrıcalıklı ticaret statüsünün" yıllık olarak gözden geçirilmesini öngören tasarıyı onayladı.

  • "Hong Kong İnsan Hakları ve Demokrasi Yasası" tasarısı, dün ABD Kongresinin üst kanadı Senatoda yapılan sözlü oylamayla kabul edildi.

Hong Kong'da eylemciler polise ateşli ok fırlattı
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Hong Kong'da eylemciler polise ateşli ok fırlattı
Hong Kong'da devam eden yönetim karşıtı protestolarda eylemciler polis müdahalesine ucunda ateşe verilmiş oklarla karşılık verdi.

Tasarı, ABD'nin Hong Kong'a ticaret, ihracat ve iş dünyasına yönelik ayrıcalıklar tanıyan ve kentin özel yönetim bölgesi olarak sahip olduğu özerkliği kabul eden ABD Hong Kong Siyaset Yasası'nda değişiklik öngörüyor.

Erdoğan'ın ziyareti sonrası Senatör Lindsey Graham, ABD Senatosu'ndaki Ermeni tasarısını bloke etti
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Erdoğan'ın ziyareti sonrası Senatör Lindsey Graham, ABD Senatosu'ndaki Ermeni tasarısını bloke etti

Tasarı, ABD'nin Hong Kong'a tanıdığı "ayrıcalıklı ticaret statüsünün" her yıl gözden geçirilmesi, insan hakları ihlallerine yol açan Çinli ve Hong Konglu yetkililere yaptırım uygulanmasını içeriyor.

Tasarının Senatoya teklif edilmesine öncülük eden Cumhuriyetçi Parti Florida Senatörü Marco Rubio, "Tasarının geçmesi, Çin ve Hong Kong hükümetlerini bölgenin özerkliğinin erozyona uğraması ve insan hakları ihlallerinden sorumlu tutma açısından önemli bir adımdır" dedi.

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Çin'den tepki

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Gıng Şuang, tasarının kabul edilmesinin ardından yaptığı açıklamada, "Tasarı, Çin'in kalkınmasını, Hong Kong'un istikrarını ve refahını baltalamaya çalışan Çin karşıtı, aşırılıkçı ve şiddete başvuran radikalleri cesaretlendirmeyi amaçlamaktadır" ifadelerini kullandı.

Hong Kong yönetiminden gelen açıklamada da tasarıdan duyulan hoşnutsuzluk dile getirilerek, "Bu gereksiz ve haksız adım Hong Kong ve ABD arasındaki ilişkilere ve ortak çıkarlara zarar verecektir" değerlendirmesinde bulunuldu.

Hong Kong'da eylemciler AVM'leri bastı
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Hong Kong'da eylemciler AVM'leri bastı
Hong Kong'da suçluların Çin'e iadesini kolaylaştıran yasa tasarısı geri çekildi ancak eylemciler, taleplerinin karşılanmadığını belirterek protestolara devam ediyor. Eylemciler, Sha Tin ve Nam Cheong AVM'lerine girerek protestolarını sürdürdü.

Tasarı, Kongrenin alt kanadı Temsilciler Meclisinde de onaylanması halinde yasalaşmış olacak.

Hong Kong'da suçluların Çin'e iadesini kolaylaştıran yasa tasarısına karşı haziran ayında başlayan kitlesel protestoların ardından aynı başlıkta ve benzer içerikte bir tasarı Temsilciler Meclisine sunulmuştu.

Gösteriler için ateşli ok: Hong Kong'da protestolarda bir sağlık görevlisi ok ile vuruldu
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Gösteriler için ateşli ok: Hong Kong'da protestolarda bir sağlık görevlisi ok ile vuruldu

Hong Kong'un statüsü

Hong Kong, 1898'de imzalanan "kira sözleşmesiyle" uzun yıllar İngiltere hakimiyetinde kaldıktan sonra 1997'de Çin'e devredilmişti.

İmzalanan ortak deklarasyon çerçevesinde Hong Kong'a, 2047'ye kadar Çin'e sadece dış politika ve savunma gibi alanlarda bağlı kalarak "tek ülke, iki sistem" politikasıyla idari bağımsızlığını ve yapısını koruma hakkı tanınmıştı.

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