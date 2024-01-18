Yaralı Gazzeli çocuğun yürekleri dağlayan feryadı: Suçum ne, İsraillilere ne yaptım!

Filistinli baba, soğukkanlılıkla hastane yatağında doktor ve hemşirelerin etrafını sardığı acı içindeki oğlu Sâid'i sakinleştirmeye çalıştı.
"Benim suçum ne! İsraillilere ben ne yaptım!"
Sâid, acı içinde şunları söyledi:
Sâid'in başına 30 dikiş atıldı
AA muhabirine konuşan Filistinli baba Abdurrahman, evinin yakınındaki bir binanın bombalandığı sırada oğlu Sâid'in göğsünden, elinden ve başından yaralandığını, ayakları ve elinde de kırıklar oluştuğunu söyledi.
"Bu çocuğun suçu ne! Hangi suçu işledi!" diyerek öfkesini ve acısını dile getiren Abdurrahman, büyük bir şarapnel parçasının isabet etmesi sonucu Sâid'in başına 30 dikiş atıldığını ifade etti.
Abdurrahman, Gazze'nin kuzeyindeki hastanelerde şartların çok kötü olduğunu ve oğlunun yoğun tedaviye ihtiyaç duyduğunu belirtti.
Acılı baba ayrıca, uluslararası topluma İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının durdurulması ve Filistinlilerin bu soykırımdan kurtarılması için acilen müdahale etme çağrısında bulundu.