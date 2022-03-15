Dünya Yardım kuruluşlarından Fransaya mülteci ayrımı suçlaması Ukraynalılar en iyi şekilde ağırlanıyor
AVRUPA

Yardım kuruluşlarından Fransa'ya 'mülteci ayrımı' suçlaması: Ukraynalılar en iyi şekilde ağırlanıyor

Fransa’da birçok yardım kuruluşu basın açıklaması yaparak yetkilileri düzensiz göçmenlere geldikleri ülkeye göre farklı şekilde davranmakla itham etti. Afganistan, Eritre, Etiyopya ve Irak gibi ülkelerden gelen 1500 düzensiz göçmenin Birleşik Krallığa geçmek umuduyla uzun zamandır Calais kentinde beklediği hatırlatılan açıklamada, kente 28 Şubat’tan bu yana gelen Ukraynalıların en iyi şekilde ağırlandığı, diğer ülkelerden gelen düzensiz göçmenlerin ise sokakta kaderlerine terk edildikleri vurgulandı.

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Haber Merkezi AA
Yardım kuruluşlarından Fransaya mülteci ayrımı suçlaması: Ukraynalılar en iyi şekilde ağırlanıyor
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Auberge des Migrants, Utopia 56 ve İnsan Hakları Ligi (LDH) gibi birçok yardım kuruluşu, Fransa’nın İngiltere’yle sınır kenti Calais’de Ukraynalı ve diğer ülkelerden gelen mültecilerin karşılanmasında yapılan farklı muameleye dikkat çekmek amacıyla ortak bir basın açıklaması yayımladı. Açıklamada, Fransız yetkililerin, ülkelerine göre mülteciler arasında hiyerarşi kurarak ayrımcılık yaptığına dikkat çekildi.

"UKRAYNALI MÜLTECİLER EN İYİ ŞEKİLDE AĞIRLANIYOR"

  • Afganistan, Eritre, Etiyopya ve Irak gibi ülkelerden gelen 1500 düzensiz göçmenin Birleşik Krallığa geçmek umuduyla uzun zamandır Calais kentinde beklediği hatırlatılan açıklamada, kente 28 Şubat’tan bu yana gelen Ukraynalıların en iyi şekilde ağırlandığı, diğer ülkelerden gelen düzensiz göçmenlerin ise sokakta kaderlerine terk edildikleri vurgulandı.

Açıklamada, Ukraynalı mültecilere yönelik tutumdan memnuniyet duyduklarını kaydeden kuruluşlar, kente hali hazırda bulunan mülteciler arasında bu eşitsiz muameleyi esefle karşıladıklarının altı çizildi.

Ayrıca açıklamada, tüm mülteciler için ayrım gözetmeksizin onurlu tutum ve karşılama çağrısında bulunuldu.

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