Dünya Yellowhammer operasyonu
AVRUPA

Yellowhammer operasyonu

İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden çıkışında (Brexit) son gün olan 31 Ekim tarihi yaklaşırken, hükümetin anlaşmasız çıkış için hazırladığı en kötü senaryo da ortaya çıktı. “Yellowhammer Operasyonu” başlığıyla hazırlanan senaryoya göre ülkenin yakıt, gıda ve ilaç kriziyle karşı karşıya kalacağı öngörülüyor. 20 maddelik senaryoda 15. maddenin sansürlenmesi ise dikkat çekti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Brexit protestoları
Brexit protestoları

İngiliz hükümeti, parlamentoda alınan karar çerçevesinde "Yellowhammer Operasyonu (Operation Yellowhammer)" adlı anlaşmasız Brexit senaryosunu kamuoyu ile paylaştı. Hükümetin internet sitesinde yayımlanan belgede, anlaşmasız ayrılık durumunda ülkenin yakıt, gıda ve ilaç kriziyle karşı karşıya kalacağı öngörülüyor. 20 madde halinde sıralanan "en kötü durum senaryosuna" göre, Fransa üzerinden İngiltere'ye gelen kamyonların yüzde 50 ila 85'i gümrüğe takılacak, 2 günü aşan gecikmeler yaşanacak.

EKONOMİDE DEPREM

Senaryoya göre, İngiltere ve Fransa arasındaki Manş Denizi'nden geçişlerde ciddi sıkıntılar görülecek ve bu durumun düzelmesi 3 ayı bulabilecek. Feribot, tren veya uçak ile seyahat edecek İngilizler, limanlar, tren istasyonları ve havalimanlarında beklemek zorunda kalacak. Elektrik fiyatları ciddi oranda artacak, ilaç tedariki uzayacak. Taze gıda sıkıntısı baş gösterecek ve buna bağlı olarak fiyatlar yükselecek. Büyük şirketler anlaşmasız ayrılığa hazırlıklı olsalar da küçük ve orta boy işletmeler oldukça zor duruma düşecek. Düşük gelirliler ise gıda ve yakıt fiyatlarındaki herhangi bir artıştan daha fazla etkilenecek.

15. MADDEYE SANSÜR

İngiltere genelinde protestolar ve karşı protestolar gerçekleşeceği ve çok sayıda polis gücünün buralarda kullanılacağını öngören senaryoda, ayrıca, kamu düzeninde bozulmalar ve toplumsal gerginliklerde artış görülebilecek. Madde madde olası senaryoların paylaşıldığı belgede 15. maddenin üzerinin siyahla kapatılarak sansürlenmesi ise dikkati çekti. İngiliz parlamentosunda pazartesi kabul edilen tasarıda, hükümetin anlaşmasız ayrılığa ilişkin belgeler ve planları yayınlaması zorunlu kılınmıştı.

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