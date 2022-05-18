Yemeğin tadına bakıp tuzunu ayarlayacak: Şef robotlar geliyor

Robotların mutfakta daha yaygın hale gelmesiyle araştırmacılar çalışmalarını yoğunlaştırdı. Cambridge Üniversitesi mühendislerinden oluşan bir ekip yemek yaparken "tat alabilen" robot geliştirdi. Araştırma ekibi Cambridge'deki laboratuvarda bir tabak çırpılmış yumurta ve domatesin tuzlu ya da tuzsuz olduğunu algılayabilecek robotik bir sensör tasarladı.

Tat haritalarını çıkarıyor

Robotik kolun ucundaki küçük bir alet, robotun bilgisayarı tarafından kapsamlı bir tat haritası oluşturulana kadar farklı yerlerde tekrar tekrar yiyecekten örnekler alıyor. Çiğneme sürecinin farklı aşamalarını taklit etmek için yiyecekler çeşitli kıvamlarda karıştırılıyor. Her denemede yemeğin tat haritaları çıkarılıyor.

OYNAT 00:35 Çinli bilim insanları dünyanın ilk balçık robotunu geliştirdi Çinli bilim insanları, yanlışlıkla yutulan cisimleri çıkarabilecek ve bu türden diğer görevleri yerine getirebilecek balçık görünümlü bir mini-robot geliştirdi.



Hong Kong Çin Üniversitesi'nden Prof Li Zhang'ın geliştirdiği 'manyetik slime robot' diye nitelenen cihaz, mıknatıslarla kontrol ediliyor. Böylece robotun yutulan küçük bir pilin veya benzer bir maddenin verdiği zararı azaltmada yararlı olabileceği düşünülüyor.

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BAHARATA DA KARAR VERİYOR

Robot şef yemeğin hazırlık sırasında daha fazla baharata ihtiyacı olup olmadığına da karar veriyor.

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Ekip, robotların insan çiğneme ve tatma süreçlerini taklit ederek, sonunda kişilerin zevk alacağı yiyecekler üretebileceğini ve bireysel zevklere göre ayarlanabileceğini söylüyor.

Araştırmacılar, robot şefin neyin lezzetli ya da kötü olduğunu öğrenmesine sağlayarak daha iyi yemek hazırlamasına yardımcı olmayı amaçlıyor.