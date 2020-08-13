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Koronavirüs Koronavirüs savaşçısı robot Bir elinde ateş ölçer, diğer elinde dezenfektan
TÜRKİYE

Koronavirüs savaşçısı robot: Bir elinde ateş ölçer, diğer elinde dezenfektan

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında Türkiye'de bir dizi önlem alındı. Riskli kişilerle teması en aza indirmek için kullanılan robot teknolojilerinden sonuncusu Ordu'da faaliyete geçti. Ordu Dr. M. Hilmi Güler Bilim ve Sanat Merkezinde görevli altı öğretmen, koronavirüs tedbirleri kapsamında ateş ölçümü yapan, dezenfektan veren ve maske dağıtan robot üretti.

Haber Merkezi İHA
Ordu'da üretilen robot, vatandaşların ateşini ölçüyor, maske dağıtıyor.
Ordu'da üretilen robot, vatandaşların ateşini ölçüyor, maske dağıtıyor.

Koronavirüs salgınının etkileri halen devam ederken, insanları risk ortamından çıkarmak, kurum ve kuruluşlara giriş sırasında tedbir sağlamak amacıyla Ordu'da altı öğretmen tarafından tasarlanan robot büyük ligi gördü. Kodlama, yazılım, mekanik ve elektrik aksamları tamamen öğretmenler tarafından hazırlanan ve gövdesi 3D yazıcıyla üretilen robot, beş aşamalı eylem gerçekleştirerek kişileri binadan içeri alıyor.

Robotlara korona görevi: Sokağa çıkanlara robot polisler kimlik soruyor
KORONAVİRÜS
Robotlara korona görevi: Sokağa çıkanlara robot polisler kimlik soruyor


  • Önce binaya girecek kişinin ateşini ölçen ve ardından dezenfektan sıkıp maske veren robot, ateşi düşük çıkanlara kapıyı otomatik olarak açarken, yüksek çıkanlara ise kapıyı açmayarak yetkili kişiye mesaj bildirimi yapıyor.

Meslek lisesinde koronavirüs öldüren robot geliştirildi
OYNAT 00:59
Meslek lisesinde koronavirüs öldüren robot geliştirildi
Ankara Yenimahalle Şehit Mehmet Şengül Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenleri, kapalı ortamları ultraviyole ışınları ile koronavirüsten arındıran dezenfeksiyon robotu geliştirdi. 360 derece dönebilen ve kendi kendine hareket edebilen 'Robot-Sterilizatör', üzerindeki ultraviyole radyasyon tüpleri sayesinde yüzeyin şekli ve konumu ne olursa olsun dezenfeksiyon işlemini yapabiliyor.

Ateşi yüksek çıkanlara kapı kapalı

Robotun yapımında yer alan öğretmenler Mustafa Gençtoprak, "Pandemi sürecinin başlamasıyla birlikte öğrencilerin sağlık faktörlerini düşünerek böyle bir robot tasarımı yaptık. Sonra bir ekip oluşturduk. Uzun bir çalışma sonrasında ortaya bu robotu çıkardık. Robot ateşi normal çıkanlara kapıyı açarken, yüksek çekenlere kapıyı açmıyor” dedi.

Covid hastalarının yeni bakıcısı robot hemşire ‘Atacan’
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Covid hastalarının yeni bakıcısı robot hemşire ‘Atacan’
Erzurum Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi Covid-19 bölümünde yatan hastalar için hemşire robot üretildi. 'Atacan' isimli hemşire robotla hastaların yemek ve ilaçları ayağına kadar gidiyor. Üretilen robotla pandemi döneminde sağlık çalışanlarının, korona virüslü hastalarla temasını en aza indirmek hedefleniyor.

‘Cemil Robot’ göreve hazır: Koronavirüse karşı ilaç püskürtüyor, ışıklarıyla ortamı temizliyor, yemek ve ilaç servisi bile yapabiliyor
KORONAVİRÜS
‘Cemil Robot’ göreve hazır: Koronavirüse karşı ilaç püskürtüyor, ışıklarıyla ortamı temizliyor, yemek ve ilaç servisi bile yapabiliyor
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