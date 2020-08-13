Koronavirüs savaşçısı robot: Bir elinde ateş ölçer, diğer elinde dezenfektan
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında Türkiye'de bir dizi önlem alındı. Riskli kişilerle teması en aza indirmek için kullanılan robot teknolojilerinden sonuncusu Ordu'da faaliyete geçti. Ordu Dr. M. Hilmi Güler Bilim ve Sanat Merkezinde görevli altı öğretmen, koronavirüs tedbirleri kapsamında ateş ölçümü yapan, dezenfektan veren ve maske dağıtan robot üretti.
Koronavirüs salgınının etkileri halen devam ederken, insanları risk ortamından çıkarmak, kurum ve kuruluşlara giriş sırasında tedbir sağlamak amacıyla Ordu'da altı öğretmen tarafından tasarlanan robot büyük ligi gördü. Kodlama, yazılım, mekanik ve elektrik aksamları tamamen öğretmenler tarafından hazırlanan ve gövdesi 3D yazıcıyla üretilen robot, beş aşamalı eylem gerçekleştirerek kişileri binadan içeri alıyor.
Önce binaya girecek kişinin ateşini ölçen ve ardından dezenfektan sıkıp maske veren robot, ateşi düşük çıkanlara kapıyı otomatik olarak açarken, yüksek çıkanlara ise kapıyı açmayarak yetkili kişiye mesaj bildirimi yapıyor.
Robotun yapımında yer alan öğretmenler Mustafa Gençtoprak, "Pandemi sürecinin başlamasıyla birlikte öğrencilerin sağlık faktörlerini düşünerek böyle bir robot tasarımı yaptık. Sonra bir ekip oluşturduk. Uzun bir çalışma sonrasında ortaya bu robotu çıkardık. Robot ateşi normal çıkanlara kapıyı açarken, yüksek çekenlere kapıyı açmıyor” dedi.