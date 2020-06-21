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Dünya Yemen Enformasyon Bakanlığı Müsteşarı Rahbi BAE ve Suudi Arabistan Yemeni paylaşıyor
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Yemen Enformasyon Bakanlığı Müsteşarı Rahbi: BAE ve Suudi Arabistan Yemen'i paylaşıyor

Yemen Enformasyon Bakanlığı Müsteşarı Muhtar er-Rahbi, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Suudi Arabistan'ın, Yemen'i paylaştığını öne sürdü. Rahbi, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Koalisyon ülkeleri Yemen'i paylaşıyor. Suudi Arabistan, El-Mehra ve Sokotra'yı aldı. BAE ise Hadramevt, Aden ve Batı Sahili'ni aldı." ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi AA
Yemen Enformasyon Bakanlığı Müsteşarı Muhtar er-Rahbi, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Suudi Arabistan'ın, Yemen'i paylaştığını öne sürdü.
Yemen Enformasyon Bakanlığı Müsteşarı Muhtar er-Rahbi, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Suudi Arabistan'ın, Yemen'i paylaştığını öne sürdü.

Yemen Enformasyon Bakanlığı Müsteşarı Muhtar er-Rahbi, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Suudi Arabistan'ın, Yemen'i paylaştığını öne sürdü.

Rahbi, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Koalisyon ülkeleri Yemen'i paylaşıyor. Suudi Arabistan, El-Mehra ve Sokotra'yı aldı. BAE ise Hadramevt, Aden ve Batı Sahili'ni aldı." ifadelerini kullandı.

Tüm havaalanları, limanlar ve stratejik bölgelerin onların kontrolünde olduğuna dikkati çeken Rahbi, bunun özgür hiçbir Yemenlinin kabul etmeyeceği bir şekilde ülkenin ulusal egemenliğini açıkça ihlal olduğunu vurguladı.

Darbe Abu Dabi'den yönetildi

Rahbi, "Koalisyon, Yemen'e meşruiyeti geri kazandırmak için geldi ona alternatif olmak için değil. Aden'e yapılan darbe Abu Dabi'den yönetildi. Sokotra'daki ise Suudi Arabistan'dan yönetildi." ifadelerine yer verdi.

Müsteşar, daha önce yaptığı açıklamada, Sokotra Adası'nda bulunan Suudi Arabistan güçlerinin, BAE destekli Güney Geçiş Konseyine (GGK) bağlı silahlı unsurların kentteki saldırıları karşısında Yemen hükümet güçlerini yüzüstü bıraktığını belirtmişti.

BAE destekli GGK'ye bağlı silahlı unsurlar, 19 Haziran'da hükümet güçlerinin çekilmesinin ardından Sokotra Adası'nın merkezi Hadibu'daki emniyet binası ve yerel yönetim binalarında kontrolü ele geçirmişti. Yemen hükümeti ise GGK güçlerinin, tam teşekküllü bir darbe gerçekleştirdiğini duyurmuştu.

GGK, ülkenin güneyinin kuzeyinden ayrılması için Yemen hükümetine karşı silahlı isyan başlatmış ve 26 Nisan'da güney illerinde sözde özerklik ilan etmişti.

BAE'nin, Yemen hükümetine bağlı güçlere "paralel" oluşumları silahlandırmak ve eğitmek için büyük harcamalar yaptığı ifade ediliyor.

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