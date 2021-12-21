Yemen'deki Husiler: Uluslararası Sana Havalimanı'nda uçuşlar durdu

PKK elebaşı Karasu: CHP İYİ Parti ve HDP birleşip hükümeti indirmeli halk sokağa çıkmalı

Terör örgütü PKK'nın elebaşlarından Mustafa Karasu, yayınladığı video ile CHP - İYİ Parti ve HDP'ye çağrıda bulundu. AK Parti ve MHP'yi hedef gösteren Karasu 'İstediklerini yapamazlar. Bunlar yeni bir Türkiye yaratmak istiyorlar. Türk İslam sentezi diyolar. Halk ayağa kalkmalı sokaklara çıkmalı. CHP İYİ Parti HDP bunların harekete geçmesi gerekiyor'. SİHA operasyonlarında ağır kayıplar veren örgütün elebaşı Karasu Rusya ve ABD'ye 'Bölgeyi uçuşa kapatın' çağrısı yaptı.

