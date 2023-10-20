Yemen'den Filistin halkının desteklemesi için 'acilen harekete geçme' çağrısı

ABD’nin Gazze’de katliam yapan İsrail’e koşulsuz destek vermesi hem ABD’nin içinde hem de uluslararası kamuoyunda büyük tepkilere yol açıyor. BM İnsan Hakları Komitesi’nde ABD’nin temsilcisi Michele Taylor konuşurken STK temsilcileri protesto için ayağa kalkıp sırtlarını döndü. Washington’daki Kongre binasında Yahudilerin de aralarında olduğu bir grup oturma eylemi yaptı. ABD Dışişleri Bakanlığı’nda genel müdürlük yapan Josh Paul ise yönetimin İsrail yanlısı tutumunu eleştirip istifa etti.