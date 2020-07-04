Yeni intifada geliyor: Siyasi parti ve örgütler birlikte hareket edecek

Filistin’deki siyasi parti ve örgütler, işgalci İsrail’in ilhak planına karşı birlikte hareket edecek. Hamas Sözcüsü Dr. Sami Ebu Zuhri, İsrail’in ABD’nin de desteğiyle Batı Şeria’da uygulamak istediği ilhak planına çok sert tepki vereceklerini belirterek, “Hamas ve Filistin olarak tek bir çatı altında bu plana karşı silahlı seçenek de dahil ne gerekiyorsa yapmaya hazırız” dedi. AA’ya değerlendirmelerde bulunan Ebu Zuhri, “Yeni bir intifada ya da halk hareketi bu seçeneklerin arasında” diye konuştu.

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Sami Ebu Zuhri

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TRUMP-İSRAİL İLİŞKİSİ KİŞİSEL ÇIKARA DAYALI

ABD Başkanı Donald Trump’ın seçim öncesinde ve yönetimde kaldığı süreçte İsrail ile “kişisel çıkara” dayalı bir ilişki yürüttüğünü öne süren Ebu Zuhri, iki ülke arasında artan iş birliğinde başka etkenlerin de bulunduğunu ifade ederek şöyle devam etti: “Trump menfaati için İsrail ile yakınlaştı ama bunda tabii ki bazı Yahudi lobileri de çok etkili. Ayrıca din ve mezhep bağlantıları ve yakınlıklar da bu destekte önemli. ABD’nin hukuksuzluğu bölgede görülüyor. Biz Filistinliler ve Hamas olarak kimseyle bir düşmanlık istemiyoruz ama ABD, İsrail ile bu şekilde işbirliğine devam ederse bölgede kayıpları daha da yükselecek. ABD’ye bu hukuksuzluğu bırakması, uluslararası hukuka saygı duymasını ve zulmü desteklemekten vazgeçmesi çağrısında bulunuyoruz.”

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HANİYE LİDERLERLE GÖRÜŞTÜ

Hamas’ın diplomasiyi sonuna kadar kullandığını söyleyen Ebu Zuhri, Hamas Lideri İsmail Haniye’nin, başta Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere dünyada 40’tan fazla liderle görüşmeler yaptığını ve görüşmelerin devam ettiğini aktardı. Ebu Zuhri, bu görüşmelerde, ilhak planının tehlikelerinin anlatıldığını ve uluslararası makamlardan bu plana karşı gelmelerinin istendiğini ifade etti. Fetih Hareketi Merkez Komite Genel Sekreteri Cibril er-Rucub ve Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Salih el-Aruri de, perşembe günü video konferans yöntemiyle ortak basın toplantısı düzenleyerek, ortak çalışma kararı aldıklarını açıklamıştı.

Casus hücre çökertildi

Gazze’deki Filistinli direniş gruplarına karşı yıkıcı operasyon düzenlemeyle görevli İsrail hesabına çalışan bir casus operasyon hücresinin çökertildiği bildirildi. Gazze’deki İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, güvenlik güçlerinin takibine takılan şüpheli şahısların izlenmesi ve hakkında yürütülen incelemeler sonucunda gözaltına alındığı belirtildi. Düzenlenen operasyon sonucunda Gazze Şeridi’nde tahrip amaçlı bir görev sırasında kullandıkları teknik teçhizat ve işgal güçleri tarafından kendilerine sunulan yüklü miktarda paranın da ele geçirildiği kaydedildi. Açıklamada, yapılan incelemeler sonucunda, gelecek günlerde işgalci İsrail istihbarat subayları tarafından yönlendirilen ekibin, gelecek günlerde kentteki direniş gruplarına karşı kanlı eylem planladıklarının ortaya çıktığı ifade edildi.

Planın tek destekçisi Trump

Donald Trump ve Binyamin Netanyahu

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun “ilhak” planına ABD’deki Donald Trump yönetimi dışında hiçbir ülkeden destek gelmedi. Arap Birliği, 30 Nisan’da video konferans yöntemiyle yaptığı toplantıda, “ilhak” girişiminin Filistinlilerin haklarına ilişkin savaş suçu olduğu ve BM sözleşmeleri ile kararlarını da ihlal anlamı taşıdığı dile getirildi. İslam İşbirliği Teşkilatı toplantısına katılan Dışişleri Bakanı Mevlut Çavuşoğlu, “İlhak uluslararası hukukun ihlali olacaktır. Orta Doğu’da kalıcı bir barış için tüm umutları yok edecektir” değerlendirmesinde bulundu. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres de, “ilhak” planının uluslararası hukuku ihlal ettiği ve iki devletli çözüm girişimlerine zarar verdiği uyarısında bulunarak İsrail hükümetine ilhaktan vazgeçmesi çağrısı yaptı. AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, planın uygulanması halinde halihazırdaki yakın ikili ilişkilerin etkileneceği uyarısı yaptı. İngiltere Başbakanı boris Johnson ise İsrail’de bir gazetede yayımlanan makalesinde Netanyahu yönetimine plandan vazgeçmesi çağrısı yaptı. Rusya ve Çin de ilhak planı nedeniyle İsrail’e tepki gösterdi. Arap dünyasında ise Ürdün dışındaki ülkelerden gelen cılız tepkiler dikkat çekti.

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44 dini kuruldan mücadele çağrısı

Dünyanın birçok ülkesinden Müslüman din adamlarının oluşturduğu 44 dini kurul ve birlik İsrail’in Batı Şeria’nın bir kısmı ile Ürdün Vadisi’ni ilhak planıyla ortak mücadele çağrısı yaptı. İslami kuruluşların temsilcileri, video konferans aracılığıyla düzenledikleri toplantıda, İsrail’in ilhak planını görüştü. Görüşmenin ardından sonuç bildirisini okuyan Libya Müslüman Alimler Birliği Genel Sekreteri Sami es-Saidi, “Filistin topraklarında devam eden siyonist zulmü kınıyoruz” ifadelerini kullandı. İslam alemini gerek sokaklarda gerekse sosyal medyada aktif bir şekilde İsrail’in planına karşı koymaya davet eden Saidi, İsrail’in işlediği suçların gözler önüne serilmesi çağrısında bulundu.