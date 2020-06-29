Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Dünya Tahran Savcılığı, ABD Başkanı Trump için yakalama kararı çıkarttı
ORTADOĞU

Tahran Savcılığı, ABD Başkanı Trump için yakalama kararı çıkarttı

İran’ın Tahran Savcılığı, İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin öldürülmesinde rolü olan kişiler için yakalama kararı çıkardı. Listenin başında ise ABD Başkanı Donald Trump yer alıyor.

Haber Merkezi DHA
ABD Başkanı Donald Trump.
ABD Başkanı Donald Trump.

Tahran Savcılığı, İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani’nin ABD’nin hava saldırısında öldürülmesinde rolü olan kişiler için yakalama kararı çıkarttı.

  • İran medyasında yer alan habere göre, İran Savcısı Ali El-Kasi Mehr, “Devrim Muhafızları'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Korgeneral Kasım Süleymani'ye karşı düzenlenen terörde rolü olan 36 kişi hakkında yakalama kararı verildi” ifadelerini kullandı.

LİSTENİN BAŞINDA TRUMP VAR

El-Kasi Mehr, hava saldırısında rolü olan ABD’li ve diğer devletlerin yetkilerinin belirlendiğini belirterek, “Bu terör saldırısında parmağı olan ABD’li ve diğer devletlerin siyasi ve askeri yetkilileri belirlendi. Verilen yakalama kararı kırmızı bülten ile INTERPOL'e bildirildi. Listenin başında ABD Başkanı Donald Trump yer alıyor ve başkanlık süresi sona erdikten sonra bile adli takip kararı devam edecek” dedi.

Trump İran'da tutuklu eski ABD askerinin ülkesine dönmek üzere yola çıktığını duyurdu
DÜNYA
Trump İran'da tutuklu eski ABD askerinin ülkesine dönmek üzere yola çıktığını duyurdu

Donald Trump İran'ı uyardı: Yanlış bir şey yaparsanız bunun bedelini acı bir şekilde ödersiniz
DÜNYA
Donald Trump İran'ı uyardı: Yanlış bir şey yaparsanız bunun bedelini acı bir şekilde ödersiniz

İran: Danışmanları Trump'ı yanlış yönlendiriyor
DÜNYA
İran: Danışmanları Trump'ı yanlış yönlendiriyor
Abone Ol Google News
Yunan yine tahrik peşinde

Yunan yine tahrik peşinde

Bize ait Eşek adasına gidip "Buraya sahip çıkacağız" dedi.
Diyanet bu kare için harekete geçti

Diyanet bu kare için harekete geçti

İmama küsen vatandaşlar kıraathane önünde namaz kılmıştı.
ABye verdi veriştirdi

​"Türkiye'ye iki yüzlü davranmayın, oyun oynamayı artık bırakın".
Salda böyle güzel

Salda böyle güzel

"​Doğayı katlediyorlar" diye ortalığı ayağa kaldıranlar utanacak.

​Belediyelerin keyfi tutum ve hukuk oyunları özel firmaları bezdirdi.

Peak 1.8 milyar dolara satıldı, gençler dümeni oyuna kırdı.

​İlçelere yönelik olarak başlattığı inceleme gezilerine ara vermeden devam ediyor

​Avrupa üretim durdururken yerli tren raylara indi.

İzmir'de sıradan bir gün

İzmir'de sıradan bir gün

​Turistlerin akın ettiği bölgede lağım patladı, kokudan girilmiyor.
Türkiye'nin oranı binde 8

Türkiye'nin oranı binde 8

​Koronavirüs Bilim Kurulu üyesinden önemli açıklama.

​1 Temmuz öncesi altın alacaklara kritik uyarı.
İtiraz reddedildi

İtiraz reddedildi

​​Beşiktaş'ın 1986-87 sezonuna dair yaptığı itiraza yanıt geldi.

​Türkiye ekonomisine ilişkin sevindiren veri.

​Milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiriyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.