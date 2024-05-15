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Dünya

Yeni Kaledonya'da sular durulmuyor: OHAL yürürlüğe girecek

Fransa'nın Hint-Pasifik'teki özerk bölgesi Yeni Kaledonya'da sular durulmuyor. Bölgedeki bağımsızlık yanlılarının seçimlerdeki etkilerini azaltacağı için Fransız hükümetinin anayasal reform girişimine karşı çıkması sonrası Ada'da şiddet olayları başladı. İki gündür artan olaylar nedeniyle Yeni Kaledonya'da olağanüstü halin (OHAL) yürürlüğe gireceği ve 12 boyunca devam edeceği bildirildi.

23:09 - 15/05/2024 Çarşamba
AA
Yeni Kaledonya'da şiddet olayları.
Yeni Kaledonya'da şiddet olayları.

Fransa'nın Hint-Pasifik'teki özerk bölgesi Yeni Kaledonya'da şiddet olaylarının artmasının ardından Fransa saatiyle 20.00'de olağanüstü halin (OHAL) yürürlüğe gireceği bildirildi.

Fransa Hükümet Sözcüsü Prisca Thevenot, Bakanlar Kurulu Toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada, Başkakan Gabriel Attal'ın toplantıda, Yeni Kaledonya'da olağanüstü halin ilan edilmesi ve "kamu düzeninin ciddi ihlalleriyle mücadele etmek" için kararname sunduğunu belirtti.

"Yetkililer güçlendirilecek"

Thevenot, bu kapsamda devletin Yeni Kaledonya'daki yetkilerinin güçlendirileceğini ifade ederek, resmi makamların bölgede seyahat yasağı, ev aramaları veya ev hapsi uygulayabileceğini anlattı.

Yeni Kaledonya'da olağanüstü halin Fransa saatiyle 20.00'de yürürlüğe gireceğini duyuran Thevenot, OHAL'in 12 gün boyunca devam edeceğini kaydetti.

Thevenot, Attal'ın, Yeni Kaledonya'daki durumla ilgili akşam saatlerinde İçişleri Bakanlığında düzenlenen kriz masasına başkanlık edeceğini aktardı.

Yeni Kaledonya'daki şiddet olayları

Yeni Kaledonya'da bağımsızlık yanlıları, seçimlerdeki etkilerini azaltacağı için Fransız hükümetinin anayasal reform girişimine karşı çıkıyor.

Ada'da son 2 gündür artan şiddet olaylarında yaklaşık 200 iş yeri ve 50'den fazla araç ateşe verilmiş, ölenlerin sayısı 4'e çıkmıştı.

Olaylarda, 130 kişi gözaltına alınmış ve 60'tan fazla güvenlik görevlisi yaralanmıştı.

Yeni Kaledonya'da artan şiddet olaylarının ardından Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ada'da "olağanüstü hal" ilan edilmesini istemişti.



#OHAL
#Fransa
#Şiddet Olayları
#Yeni Kaledonya
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